A német elnök odapirított Erdogannak

Állami tiszteletadással fogadták a török elnököt a német elnöki palotában. Díszvacsorát adott számára a német államfő, de a hangulat meglehetősen fagyos volt. A két ország közötti kapcsolatokat több vitás kérdés is terheli, és ezek a háromnapos látogatást végig beárnyékolták. A péntek esti bankettra 300 vendéget vártak, de csak 120 jött el. Ott volt viszont a legmagasabb német politikai tisztséget betöltő török származású német, a Zöldpárt elnöke, Cem Özdemir, aki az Erdogan-rendszer nagy bírálója, a kézfogáson kívül ezért más viszonzást a török vezetőtől nem is kapott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A német elnök azonban ennél többet kért a német állampolgárok számára, a 2016-os török puccs után letartóztatottak közül az ő elengedésüket követelte. Emellett felvetette a török sajtószabadság ügyét is.

„Németország elnökeként aggódok, és ez elnök úr is tudja, amiért Törökországban politikai okokból német állampolgárokat börtönöznek be. Aggódok továbbá azon török újságírók, szakszervezeti vezetők, ügyvédek, politikusok miatt is, akiket ugyanilyen okokból zártak be” – mondta Frank-Walter Steinmeier.

A német államfő ugyanakkor tisztelettel beszélt a szíriai válság kezelésében játszott török szerepről. Ankara az EU-val kötött megállapodása értelmében uniós pénzekért cserébe megállította Európa határainál a migránsáradatot, és 3 millió szíriai menekültet lát el területén fekvő menekülttáborokban.

Németország területén szintén 3 millió török él, többségük Erdogan-szimpatizáns. Kis részük azonban ellenzéki, és közöttük vannak gülenisták is, Fetullah Gülen hitszónok hívei, akiket a török kormány a puccs kitervelésével gyanúsít. Erdogan elnök német-török állampolgár összeesküvők kiadását kérte Angela Merkeltől, aki azonban ezt megtagadta.

(Kezdőkép: twitter.com/StZ_NEWS)