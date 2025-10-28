Keresés

2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Külföld

A német belügyminiszter szerint a háborús vészhelyzetekről kellene tanulniuk a diákoknak + videó

2025. október 28., kedd 15:00 | HírTV

Felkészítené a fiatalokat a válsághelyzetekre és a háborúra a német belügyminiszter. A javaslata szerint az iskolákban tanítanák az idősebb diákokat arra, hogyan kell felkészülni a veszélyhelyzetekre.

Tovább nő a háborús pszichózis Németországban. A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt javasolta, hogy az idősebb iskolásokat készítsék fel a háborús vészhelyzetekre. A belügyminiszter azt javasolta, hogy minden tanévben két órában foglalkozzanak a potenciális fenyegetések és a gyakorlati ellenintézkedések tanulmányozásával. Dobrindt egy új polgári védelmi tervet is bejelentett, amely magában foglalja a riasztórendszerek, óvóhelyek kiépítését, valamint útmutatást ad áramkimaradás vagy légitámadás esetére. A lakosok kapnának (vagy maguk gondoskodnának erről?) zseblámpákat, elemeket és kézi rádió adóvevőket is. A Baloldali Párt pánikkeltésnek bélyegezte a tervet, míg Alice Weidel pártja, az AfD háborúpártolással vádolta a minisztert. A Zöldek üdvözölték a kezdeményezést, mert szerintük fontos, hogy a fiatalok tudják, mi a teendő háború esetén. A háborús időkre való felkészülést egyre komolyabban veszi Németország. Az ukrajnai háború kezdete óta nőtt a közvélemény támogatása a kötelező katonai szolgálat visszaállítása iránt. A kormány tervei szerint sorsolás alapján dőlne el, kinek kell bevonulnia katonának, 6 hónapos szolgálatra. A sorozás megkezdésének időpontját Boris Pistorius védelmi miniszter fogja meghatározni. Az intézkedéstervezet az Európában növekvő biztonsági aggodalmak, a háborús tömegpszichózis és a német fegyveres erők krónikus munkaerőhiánya miatt született – a német állam 2035-ig 105 ezer tartalékos katonát akar besorozni.

