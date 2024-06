A neheze most jön von der Leyenéknek

Az uniós vezetők csütörtökön az EU-csúcs keretében támogatták Ursula von der Leyen második ötéves megbízatását az Európai Bizottság elnökeként. A német jobbközép politikusnak most az Európai Parlamentben kell késhegyre menő szavazással szembenéznie. Még saját pártbeli szövetségesei is elismerik, hogy ezt igazán nagy kihívás lesz végigcsinálni.

