A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Alex Grinkevich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka, az amerikai légierő tábornoka kijelentette, hogy a keleti gárda többek között lehetővé teszi a szövetség lég- és földi védelmének egységesítését – írja a Reuters.

Ezt tervezi a NATO

Ahogy Mark Rutte mondta, a hadművelet megindításának oka a lengyelországi drónokkal történt incidens volt. Rutte Oroszországot tette felelőssé. Szerinte Oroszország egyre veszélyesebben viselkedik a levegőben, és ez elfogadhatatlan.

Szeptember 10-én éjjel a lengyel légvédelmi erők 19 drónt lőttek le. A lelőtt drón roncsai megrongálták az egyik ház tetejét. A lengyel hatóságok arra kérték a NATO-t, hogy alkalmazza az Alapokmány 4. cikkét, vagyis hogy tartsanak konzultációkat a szövetség tagállamai között.

