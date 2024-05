A NATO főtitkára azt boncolgatta, hogy hogyan kezdődne el a harmadik világháború

Ezzel a kijelentésével Stoltenberg csatlakozott azon politikusokhoz, akik arra ösztönzik Ukrajnát, hogy még hevesebben támadja Oroszországot. Miközben több orosz vezető is kijelentette, hogy a nyugati fegyverek használata Oroszország területén egyértelműen azt jelenti, hogy Oroszország számára azok az országok is célponttá válnak.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.