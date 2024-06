A NASA gigantikus távcsőként akarja használni a Napot

Einstein rájött – bár ezt nyilvánvalóan csak Mandl kényszerítő hatására számította ki –, hogy a Naprendszer egyik régiójában fókuszálódik a Nap mögül érkező fény, miután a csillag gravitációja meghajlította. Körülbelül 550 csillagászati egységre (CsE) van a Naptól (egy CsE közel 150 millió kilométernek, a Föld és a Nap közötti távolságnak felel meg) ez a terület. Ha ide helyeznénk egy teleszkópot, akkor az extraszoláris (Naprendszeren kívüli) bolygók felszínét is vizsgálhatnánk a jelenleginél hatalmasabb űrteleszkópok nélkül is.

Albert Einstein 1936-os számítása megmutatta, hogyan lehetne a Napot gigantikus távcsőként használni. Az NASA Institute for Advanced Concepts nevű tervezetében már pontos elképzelések születtek a nem is olyan távoli jövőben való kivitelezésről, így minden hihetetlenség ellenére elindult a gyakorlati megvalósítás harmadik fázisa.

