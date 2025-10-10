Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A nap vicce: Zelenszkij Tomahawk rakétákkal lobbizna a Nobel-békedíjért

2025. október 10., péntek 07:40 | Hír TV
háború Ukrajna béke Nobel-békedíj szarkazmus Donald Trump Hír TV Tomahawk Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij legújabb nyilatkozatával ismét új szintre emelte a politikai abszurditást: az ukrán elnök Nobel-békedíjat ígér Donald Trumpnak, amennyiben az amerikai elnök Tomahawk rakétákkal támogatja Ukrajnát. A Hír TV Napindító című műsorának szakértője elemezte a kijevi békelogika cinizmusát.

  • A nap vicce: Zelenszkij Tomahawk rakétákkal lobbizna a Nobel-békedíjért

További híreink

Új hidat kap a vörösiszap-károsult magyar város

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ázsia Expressz: Ördög Nóra kimondta, ennek a párosnak mennie kell

Hoppon maradhat az RTL, forradalmi változás jöhet a Bajnokok Ligájában

Ezek a csillagjegyek jobb, ha most odafigyelnek megérzéseikre!

Gyanús felvétel Charlie Kirk gyilkosáról?

Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen

Zalaegerszegen rendeztek gálát a dánok, a hollandok Máltán nyertek könnyedén

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

További híreink

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
3
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
4
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
5
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
6
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
7
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
8
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
9
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
10
Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!