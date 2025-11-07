A nap kérdése az amerikai olajembargó ügye + videó
2025. november 07., péntek 12:00
HírTV
Orbán Viktor több miniszterrel államtitkárral és cégvezetővel érkezett meg tárgyalni az amerikai fővárosba. A tárgyalódelegáció célja, hogy új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban és megerősítsék a stratégiai együttműködést a két ország között.
