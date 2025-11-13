Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

2025. november 13., csütörtök 20:00 | MTI

Van egy rossz hírünk 2029-re! Zelenszkij szerint Oroszország megtámadja Európát. Hogy ezt elkerüljük, azonnal több fegyvert és pénzt kell küldenünk. Ez az ukrán elnök legújabb, nevetségesen átlátszó kísérlete a Nyugat zsarolására, miközben a saját frontja éppen összeomlik. Mai elemzésünk a háborús propaganda logikai bukfenceit veszi sorra.

  • A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij legújabb nyilatkozatai a politikai kétségbeesés és a logikai káosz tökéletes látleletét adják. A józan ész alapján nehéz eldönteni, hogy egy szarkasztikus komédiát vagy egy geopolitikai tragédiát látunk-e kibontakozni. Zelenszkij ugyanis egyszerre próbálja eljátszani a jövőbe látó prófétát, a csatában álló hőst és a béke hírnökét – mindezt nevetségesen kevés sikerrel.

1. A kétségbeesett blöff: a 2029-es európai háború

A legújabb propaganda-elem, amivel Zelenszkij házalni próbál, hogy Oroszország egy 2029-es vagy 2030-as nagy európai háborúra készül.

A józan ész alapján ez az üzenet annyira átlátszó, mint egy ablaküveg. A célja nem a tájékoztatás, hanem a pánikkeltés és a zsarolás. Az üzenet Brüsszelnek és Washingtonnak szól: „Adjatok azonnal több pénzt és több fegyvert, különben 5 év múlva ti jöttök!”

Ez a fajta abszurd riogatás tökéletesen mutatja, hogy Kijev már képtelen a valós katonai érvekkel alátámasztani a további támogatások szükségességét, ezért kitalált, jövőbeli fenyegetésekkel próbál kuncsorogni.

2. A kínos valóság: „senki sem kényszeríti őket, hogy a romokért haljanak meg”

És miért van szükség erre a 2029-es blöffre? Mert a jelen valósága katasztrofális. Miközben Zelenszkij a jövővel riogat, kénytelen beismerni a jelen kudarcát. A Bloombergnek elismerte, hogy a Donyeck megyei Pokrovszknál a helyzet súlyos.

Majd elhangzott a totális összeomlás beismerése: „Senki sem kényszeríti őket arra, hogy a romokért haljanak meg. (...) Máskülönben ez túlságosan nagy áldozat lenne nekünk.”

Tehát miközben még több fegyvert kér, elismeri, hogy a katonái már csak romokért halnának meg. Ez a morális és katonai csőd beismerése. Érdekes módon a kudarcért ismét másokat hibáztat: szerinte az oroszok azért támadnak, hogy „meggyőzzék Donald Trumpot” – ezzel elismerve, hogy a háború sorsát már rég nem Kijevben döntik el.

3. A hátraarc: akkor mégis tárgyalnánk?

És itt omlik össze végleg a Zelenszkij-narratíva. A 2029-es háborús uszítás és a „nem hagyhatjuk el Ukrajna keleti részét” keménykedés után, az interjú végére az elnök hirtelen 180 fokos fordulatot vesz:

Ukrajna „nyitott marad a tárgyalásokra az oroszokkal” a tűzszünet érdekében, és a békéhez „diplomáciai útra kell lépniük”.

Konklúzió: A kép kíméletlen. Zelenszkij összevissza beszél, megzavarodott. Egyszerre fenyeget egy 5 év múlva bekövetkező világháborúval, ismeri el a jelenlegi katonai csődöt, majd békéért könyörög. Ez a totális képmutatás és a pánik jele. A józan ész alapján ez a kommunikáció tökéletesen igazolja a magyar békepárti álláspontot: egy ilyen, a valósággal hadilábon álló, kiszámíthatatlanul hergelő vezetéssel nem háborúzni, hanem tárgyalni kell – minél előbb.

Forrás: MTI

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó

Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

Korrupciós hálózat Ukrajnában: Kocsis Máté leleplezi a mechanizmust

Mély megrendülés: gyászol a Vígszínház, szörnyű veszteség érte a társulatot

Korrupciós botrány ide vagy oda, Brüsszel nem zárja el a pénzcsapot Ukrajnának

Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor

Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

További híreink

A magyar út győzelme: A G7 tűzszünetet, az USA energiafüggetlenséget sürget

Halálos baleset történt a 4-es számú főúton

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
2
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
3
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
4
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
5
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
6
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
7
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
8
Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon
9
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni
10
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!