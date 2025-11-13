A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

Megosztás itt:

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij legújabb nyilatkozatai a politikai kétségbeesés és a logikai káosz tökéletes látleletét adják. A józan ész alapján nehéz eldönteni, hogy egy szarkasztikus komédiát vagy egy geopolitikai tragédiát látunk-e kibontakozni. Zelenszkij ugyanis egyszerre próbálja eljátszani a jövőbe látó prófétát, a csatában álló hőst és a béke hírnökét – mindezt nevetségesen kevés sikerrel.

1. A kétségbeesett blöff: a 2029-es európai háború

A legújabb propaganda-elem, amivel Zelenszkij házalni próbál, hogy Oroszország egy 2029-es vagy 2030-as nagy európai háborúra készül.

A józan ész alapján ez az üzenet annyira átlátszó, mint egy ablaküveg. A célja nem a tájékoztatás, hanem a pánikkeltés és a zsarolás. Az üzenet Brüsszelnek és Washingtonnak szól: „Adjatok azonnal több pénzt és több fegyvert, különben 5 év múlva ti jöttök!”

Ez a fajta abszurd riogatás tökéletesen mutatja, hogy Kijev már képtelen a valós katonai érvekkel alátámasztani a további támogatások szükségességét, ezért kitalált, jövőbeli fenyegetésekkel próbál kuncsorogni.

2. A kínos valóság: „senki sem kényszeríti őket, hogy a romokért haljanak meg”

És miért van szükség erre a 2029-es blöffre? Mert a jelen valósága katasztrofális. Miközben Zelenszkij a jövővel riogat, kénytelen beismerni a jelen kudarcát. A Bloombergnek elismerte, hogy a Donyeck megyei Pokrovszknál a helyzet súlyos.

Majd elhangzott a totális összeomlás beismerése: „Senki sem kényszeríti őket arra, hogy a romokért haljanak meg. (...) Máskülönben ez túlságosan nagy áldozat lenne nekünk.”

Tehát miközben még több fegyvert kér, elismeri, hogy a katonái már csak romokért halnának meg. Ez a morális és katonai csőd beismerése. Érdekes módon a kudarcért ismét másokat hibáztat: szerinte az oroszok azért támadnak, hogy „meggyőzzék Donald Trumpot” – ezzel elismerve, hogy a háború sorsát már rég nem Kijevben döntik el.

3. A hátraarc: akkor mégis tárgyalnánk?

És itt omlik össze végleg a Zelenszkij-narratíva. A 2029-es háborús uszítás és a „nem hagyhatjuk el Ukrajna keleti részét” keménykedés után, az interjú végére az elnök hirtelen 180 fokos fordulatot vesz:

Ukrajna „nyitott marad a tárgyalásokra az oroszokkal” a tűzszünet érdekében, és a békéhez „diplomáciai útra kell lépniük”.

Konklúzió: A kép kíméletlen. Zelenszkij összevissza beszél, megzavarodott. Egyszerre fenyeget egy 5 év múlva bekövetkező világháborúval, ismeri el a jelenlegi katonai csődöt, majd békéért könyörög. Ez a totális képmutatás és a pánik jele. A józan ész alapján ez a kommunikáció tökéletesen igazolja a magyar békepárti álláspontot: egy ilyen, a valósággal hadilábon álló, kiszámíthatatlanul hergelő vezetéssel nem háborúzni, hanem tárgyalni kell – minél előbb.

Forrás: MTI