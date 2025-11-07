Keresés

Külföld

A nagy igazolás: amikor a Fehér Házban ismerték el, hogy a magyar út volt a helyes + videó

2025. november 07., péntek 20:35 | Hír TV

A washingtoni Orbán–Trump találkozó több volt, mint diplomácia; egy korszakos igazolás volt. A Fehér Házban elhangzott szavakból kiderült: azt a magyar politikát, amelyet Brüsszel évek óta támad, Washington a józan ész és a követendő példa hangjaként ismeri el. Elemzés a gesztusokról, a szavakról és a nemzeti politika globális diadaláról.

  • A nagy igazolás: amikor a Fehér Házban ismerték el, hogy a magyar út volt a helyes + videó

A washingtoni Orbán–Trump találkozó sajtótájékoztatója nem egyszerűen a magyar–amerikai kapcsolatok "aranykorát" nyitotta meg. Ez egy történelmi pillanat volt, ahol a világ vezető hatalmának elnöke, a Fehér Házban, a globális média előtt adott morális és politikai igazolást a magyar nemzeti-konzervatív útnak.

Ami Brüsszelben bűn, az Washingtonban erény. Amiért Brüsszel büntet, azért Washington elismer. Ez a találkozó legmélyebb, világraszóló üzenete.

1. A kíméletlen igazolás: „igaza volt a migrációban”

 Miközben az európai fősodor és a hazai baloldal évek óta „embertelennek” és „Európa-ellenesnek” bélyegzi a magyar határvédelmet, Donald Trump a józan ész hangján foglalt állást. Egyértelművé tette, hogy a többi európai vezető „óriási hibákat követett el a migráció területén. De ő, Orbán Viktor, nem hibázott.”

Sőt, Trump még ennél is tovább ment, amikor a brüsszeli támadások valódi okát elemezte: „Mindig azt mondom az európaiaknak, hogy támogatom Orbán Viktort. Sokan ezt nem teszik, méghozzá féltékenységből. Azt gondolják, hogy bár csak én is így cselekedtem volna, mint Orbán Viktor.”

Ez a mondat leleplezi a brüsszeli képmutatást. A globalista elit nem azért támadja Magyarországot, mert ne tudná, hogy igazunk van, hanem mert frusztrálja őket a magyar siker és a saját gyengeségük.

2. Az „abszurd világ” logikája: büntetés Brüsszelből, tisztelet Washingtonból

Orbán Viktor tökéletesen világított rá a két világrend közötti különbségre. Miközben Trump „remek államférfinak” nevezi, addig Brüsszel... büntet.

„Minden egyes nap 1 millió eurót fizetünk büntetésként a brüsszeli költségvetésbe. Azért, mert megállítottuk a migránsokat. Ez az abszurd világ, amiben élünk.” – mondta Orbán Viktor.

A találkozó megmutatta: a brüsszeli bürokrácia egy ideológiai buborékban él, miközben a valódi, reálpolitikát Washingtonban és a nemzeti fővárosokban írják.

3. A józan ész diadala: az energia nem ideológia

A tárgyalás másik kulcspontja az energia volt. A baloldali média hetek óta azt a hamis narratívát erőltette, hogy Trump majd „megtöri” Orbán Viktort az orosz energia ügyében.

Ennek az ellenkezője történt. A két vezető a józan ész nyelvén beszélt. Orbán Viktor: „[A csővezeték] nem politikai kérdés, hanem fizikai realitás. (...) Nincsenek kikötőink.” Donald Trump: „Meg fogjuk nézni ezt a kérdést... Nincsenek kikötői. (...) Számos más európai országnak [kellene ezt a kérdést feltenni].”

Ez a pragmatizmus diadala. A Trump-adminisztráció megérti, hogy a gazdaság és az energia fizikai, nem pedig ideológiai kérdés – szemben Brüsszellel, amely a szankciókkal lábon lőtte Európát.

4. A béke tengelye: „Ha én lettem volna az elnök, el sem indul a háború”

A találkozó legsúlyosabb témája a béke volt. Orbán Viktor emlékeztetett: „az amerikai nyomás nélkül nem fajult volna el a helyzet ennyire”. Trump erre úgy reagált: „ha én lettem volna az elnök, soha el nem indult volna a háború. (...) A Biden-kormányzat kifejezetten akarta, hogy megtörténjen ez a háború.”

Ez a közös diagnózis teszi a két vezetőt a béketengely kulcsfiguráivá, és Budapestet a potenciális békecsúcs helyszínévé.

Konklúzió: A washingtoni látogatás nem csupán a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora. Ez morális elégtétel Magyarország számára. A világ vezető hatalma ismerte el azt a józan észre, nemzeti érdekre és keresztény alapokra épülő politikát, amelyet a brüsszeli elit évek óta támad. A "magyar sziget" a liberális tenger közepén most globális szövetségesre talált.

Komment - Történelmi találkozó Washingtonban  + videó

 A magyar delegáció már Washingtonban van, Donald Trump és Orbán Viktor találkozója azonban nem csak magyar viszonylatban kulcsfontosságú, az Európai Uniós külpolitikára is hatással lehet. Az esemény minden aspektusáról beszélgetünk. Kattintson!

