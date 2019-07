A nagy amerikai szállodaláncok nem akarnak elszállásolni illegális bevándorlókat

Alapvető normákat rúgnak fel a DK és a Momentum EP-képviselői azzal, hogy nem támogatják a Fidesz-KDNP jelöltjeit abban, hogy pozíciókat szerezhessenek a különböző bizottságokban és testületekben - ezt a Fidesz EP- képviselője mondta a Kossuth Rádióban. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: az EP-ben a tisztségeket a választási eredmények után a választói akaratnak megfelelően osztják ki. A magyar ellenzéki pártok azonban ezt egyáltalán nem tartják tiszteletben. Tavaly 76 ezer hektoliterrel, 15 millió palackkal több, összesen 6,29 millió hektoliter sört értékesítettek az előző évhez képest – írja a Napi.hu. Hidvéghi Balázs szerint reménykeltőek Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság új elnökének kijelentései. A Fidesz-KDNP EP-képviselője a Kossuth Rádióban felidézte, hogy a német politikus azt mondta: bár régebben a föderális Európai Egyesült Államok híve volt, ma már azt gondolja, hogy a sokszínűségben kell erősnek lennie az Európai Uniónak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter aláírta a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy az uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Gulyás Gergely jelezte: a polgári kezdeményezésben 2020. május 7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. Hivatalosan kérte a romániai ombudsman a román oktatási minisztériumot, hogy módosítsa a 2016-ban elfogadott egyetemi felvételi szabályzatot, mert az a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hátrányos megkülönböztetését teszi lehetővé. Dan Barnát, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökét indítja a novemberi romániai elnökválasztáson az USR-PLUS jobbközép pártszövetség, amely a voksok több mint 22 százalékát szerezte meg a májusi EP-választáson. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párt nyerte az előrehozott parlamenti választást Ukrajnában az exit poll-felmérések szerint. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy tárgyalni hívja Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekest, a Hang párt vezetőjét a leendő miniszterelnök személyével kapcsolatban. Jeremy Hunt brit külügyminiszter a BBC-nek megerősítette, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni akció, amely súlyos kérdéseket vet fel a brit és a nemzetközi hajózás biztonságával kapcsolatban a Hormuzi-szorosban. Brit sajtóértesülés szerint a brit kormány várhatóan szankciókat jelent be Irán ellen, miután az iráni Forradalmi Gárda a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Heiko Maas felszólította Teheránt, hogy legyen tisztában a felelősségével, ne feszítse tovább a húrt. A miniszter szerint a helyzet megoldásához „okos diplomáciára” van szükség. Franciaország és Németország nem diktálhatja az európai migrációs politikát - szögezte le az olasz belügyminiszter a francia kollegájának, Cristophe Castanernek írt levelében. Matteo Salvini azt is megüzente a közösségi médiában, hogy Olaszország nem lesz Brüsszel, Párizs és Berlin menekülttábora. A brit pénzügyminiszter bejelentette, hogy lemond, ha Boris Johnson lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. Philip Hammond a BBC-nek azzal indokolta ezt a döntést, hogy tudomása szerint Johnson megkövetelné kormányának tagjaitól a megállapodás nélküli, rendezetlen Brexit lehetőségének elfogadását. Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a tavaly áprilisban, a terrorizmus veszélyére hivatkozva bevezetett rendkívüli állapotot. Az Európai Unió kész nullára csökkenteni az Egyesült Államokból importált autók vámját - közölte Peter Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter. Egy venezuelai Szu-30-as vadászgép „agresszíven követett” egy amerikai felderítő repülőgépet a Karib-tenger felett - közölte az amerikai hadsereg. A venezuelai kormány reagálása szerint a főváros, Caracas térségében haladó amerikai gépet csak kikísérték az ország légteréből. Öngyilkos merénylő megölt 9 embert és mintegy 30-at megsebesített Pakisztán északnyugati részén, egy kórház kapuja előtt - közölték rendőrségi források. Ismét több tízezren tüntettek Hongkongban, hogy tiltakozzanak a kiadatással kapcsolatos törvénytervezet és a város kormányzata ellen, illetve követeljék a demonstrálókkal szembeni rendőrségi intézkedések kivizsgálását - írta a South China Morning Post. Az előzetes eredmények szerint többséget szerzett az Abe Sindzó vezette kormánykoalíció a japán felsőházi választáson. Erdőtüzek pusztítanak Portugália középső részén. A lángok oltása közben hét tűzoltó és egy civil megsérült. Hőség tombol az Egyesült Államokban. A helyenként 45 Celsius-fokos melegben eddig tucatnyian vesztették életüket. Elhunyt Kovács Péter Kossuth-díjas festőművész és grafikus, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kovács Pétert az MMA saját halottjának tekinti - közölte Szabó Anita, az MMA Kommunikációs és Sajtófőosztályának főosztályvezetője. Halálra gázolt a vonat egy férfit Berettyóújfaluban, a Dózsa György utcai vasúti átjáróban - közölte a rendőrség. Négy iráni határsértőt fogtak el a rendőrök Röszkénél. 15 helyszínen razziáztak a rendőrök Békés megyében, több száz tő kendert foglaltak le. Kábítószer birtoklás gyanúja miatt 12 férfit és két nőt állítottak elő. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. Hosszú Katinka középdöntőbe jutott Kvangdzsuban, a 18. vizes világbajnokságon a 200 méteres női vegyes úszásban. Adam Peaty világcsúcsot ért el 100 méter mellen a kvangdzsui világbajnokságon. Késely Ajna új országos csúccsal 4. lett 400 méter gyorson a kvangdzsui vizes világbajnokságon. A 4x100 méteres férfi gyorsváltó a 7. helyen végzett a kvangdzsui világbajnokságon. Szabó Szebasztián döntőbe jutott 50 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek nyitónapján. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfi kardválogatott 45:44-re kikapott a Koreai Köztársaság csapatától a döntőben, így ezüstérmet nyert a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Hollandia 27:20 Budapest rendezheti a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokságot, erről a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA döntött a dél-koreai Kvangdzsuban.