A muszlimok nem akarnak igazodni az európai értékekhez + videó

"Mi próbáljuk őket a mi értékeink szerint nevelni, de a családjuk nem" – ezt írta egy katalán tanárnő a közösségi oldalára. Az üzenet apropóját az adta, hogy egyik középiskolai tanítványa a karácsonyi szünet után nem tért vissza az iskolába. Később kiderült, hogy a szülei az ünnepek alatt férjhez adták. A tanárnő szerint nem ez az első ilyen eset. Ő és kollégái hiába próbálják a muszlim vallású gyerekeket az európai értékek szerint nevelni, a szüleik továbbra is saját vallási és kulturális normáik szerint kezelik őket, ami akadályozza társadalmi beilleszkedésüket. A történet rengeteg embert megérintett, és heves vitákat váltott ki a bejegyzés alatt. Többen feszegették a nyugati értékek és más kultúrák hagyományai közötti összeférhetetlenséget. Egyes hozzászólók a kényszerházasságokat és más, nőket érintő korlátozó szokásokat bírálták, például a teljes testet elfedő ruhadarabok viselését vagy a munkaerőpiacra való belépés korlátozását. Egy hozzászóló például megjegyezte, hogy a kislány, aki korábban az ő lányával játszott, mára tetőtől talpig be van takarva. Ez szerinte kétségbeejtő, főleg mert úgy látja, hogy a régiót vezető baloldali politikusok a multikulturalizmus jegyében még táplálják is ezeket az európaitól radikálisan eltérő gyakorlatokat. Más kommentelők a belügyminisztérium legutóbbi statisztikájáról beszéltek. Eszerint Barcelona mára az erőszakos rablások tekintetében Spanyolország legrosszabb statisztikáját mutatja: százezer lakosra több mint nyolcszáz bűncselekmény jut, ami hatszorosa az országos átlagnak. Sokan kötötték össze ezt a két témát és gondolják azt, hogy a muszlim közösségek integrációjának nehézségei nemcsak az európai értékekre, hanem a közbiztonságra is negatív hatással vannak."