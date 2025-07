A migrációs paktum Magyarország végét jelenti + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter, elnök, Tisza Párt: "Itt vagyunk a röszkei határon, a híres határkerítésnél. Hogyha körbenéznek, ez a látvány fogadja a röszkei embereket."

Magyar Péter tavaly még a röszkei határkerítéstől jelentkezett be közösségi oldalán. Később pedig már ő és képviselőtársai is azt hangoztatták, hogy az uniós joghoz igazított migrációs politikát kell bevezetni Magyarországon is.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A migrációs paktum azt jelenti, hogy itt több tízezer ember számára kell menekült tábort fölépítenünk azonnal. Már most fennáll ez a kötelezettség, csak nem hajtjuk végre. És el kell fogadnunk azt, hogy ha sok migráns érkezik Európába akkor nem mi, hanem Brüsszelből döntenek arról, ki és mennyien jönnek ide Magyarországra."

Orbán Viktor hozzátette, szívesen megegyezik Brüsszellel, de a megegyezésnek jónak kell lennie Magyarország számára.