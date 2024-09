A migráció korlátozására sürgetett lépéseket a német elnök

Scholz most úgy foglalt állást, hogy Németországnak tanulnia kell a solingeni támadás jelentette leckéből. Ezzel tartoznak az áldozatoknak és hozzátartozóiknak is - tette hozzá.

Az elmúlt napokban az Olaf Scholz vezette kormány új korlátozásokat jelentett be a fegyverhasználattal kapcsolatban, egyben új intézkedéseket ígért a kitoloncolások megkönnyítésére. Pénteken ennek jegyében már meg is kezdték a bűnelkövetésen ért afgán állampolgárok visszatoloncolását hazájukba.

