A migráció és biztonság lesz elsőként napirenden Merkel utódjánál

2018. DECEMBER 9., VASÁRNAP DEUTSCH: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ. HADHÁZY ÁKOS TÜNTETÉST SZERVEZETT A KÖZMÉDIA ELFOGULTSÁGA MIATT AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL, AZ ESEMÉNYEN NÉHÁNY SZÁZ EMBER GYÛLT ÖSSZE. MSZP: TILTAKOZNI KELL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. A PÁRBESZÉD TILTAKOZIK A KORMÁNY HAJLÉKTALANOKAT SÚJTÓ INTÉZKEDÉSE ELLEN. ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A JOBBIK A NYELVVIZSGA KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉNEK ELHALASZTÁSÁÉRT. AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS: MEGYEREN VÁRI DÁVID FÜGGETLEN, TIBOLDDARÓCON NAGY SÁNDOR FÜGGETLEN ÉS NAGYTÕKÉN SZÉNÁSZKY ZSOLT FÜGGETLEN JELÖLT NYERT. POLITOLÓGUS: AZ EU MEGOSZTOTT A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN, NEM REAGÁL AZ EURÓPAI POLGÁROK AKARATÁRA. AZ ENSZ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG LEGALIZÁLNI AKARJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST, AZONBAN SZÁMOS UNIÓS ÁLLAM JELEZTE, NEM TÁMOGATJA AZT TETTE HOZZÁ A FIGYELÕ MUNKATÁRSA. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: NINCS SOK ESÉLYE A FRANCIA BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRTOK BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁNAK A KORMÁNY ELLEN. TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: ÉRDEMES KIHASZNÁLNI AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK UTÁN JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYT. KUTATÓ- ÉS OLTÓANYAG-TERMELÕ KÖZPONTOT ADOTT ÁT PALKOVICS LÁSZLÓ MOHÁCSON. BEJELENTETTE A NEMZETI HÚSGALAMBPROGRAM ELINDÍTÁSÁT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. ELKÉSZÜLT AZ ESZTERGOMI SZENT ANNA-TEMPLOM, KÖZISMERTEBB NEVÉN KEREKTEMPLOM KÜLSÕ FELÚJÍTÁSA. AZ ORSZÁG "LEGNAGYOBB ADVENTI KOSZORÚJA" A DIÓSGYÕRI VÁR, MÁR KÉT BÁSTYÁJÁT VILÁGÍTJÁK MEG, ADVENT MÁSODIK NAPJÁT SZIMBOLIZÁLVA M1. A RIDEGSÉG ÉS KÖZÖNY HELYETT TESTVÉRISÉGET SÜRGETETT FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, AMELY A "MEGTÉRÉS" IDEJE. JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A FRANCIA KORMÁNY A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕKKEL, A MINISZTERELNÖK PÁRBESZÉDET, A NEMZETI EGYSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI. EZEN A HÉTEN KEVESEBBEN VONULTAK UTCÁRA, MINT KORÁBBAN, DE TÖBBSZÖR ÖSSZECSAPTAK A RADIKÁLIS DEMONSTRÁLÓK ÉS AZ EGYENRUHÁSOK. TÖBB MINT 100 TÜNTETÕ, VALAMINT 17 RENDÕR IS MEGSEBESÜLT, A FRANCIA HATÓSÁGOK 1700 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ. FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA. A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1. FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER: TRUMP NE AVATKOZZON BELE A FRANCIA BELÜGYEKBE! DONALD TRUMP A TWITTEREN BÍRÁLTA FRANCIAORSZÁGOT A SÁRGAMELLÉNYESEK LEGUTÓBBI PÁRIZSI TÜNTETÉSEIT KÖVETÕEN. BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. BELGA SAJTÓ: KISEBBSÉGI KORMÁNY LESZ BELGIUMBAN A LEGNAGYOBB KOALÍCIÓS PARTNER TÁVOZÁSA UTÁN. ELHALASZTJÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL THE SUNDAY TIMES. CÁFOLJA A BRIT KORMÁNYFÕI HIVATAL, HOGY ELHALASZTANÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL. POROSENKO AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉNEK SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A KERCSI-SZOROSNÁL ELFOGOTT TENGERÉSZEK KISZABADÍTÁSÁBAN. MEREDEKEN LASSULT KÍNA EXPORTJÁNAK ÉS IMPORTJÁNAK NÖVEKEDÉSE NOVEMBERBEN MTI. A MIGRÁCIÓ ÉS A BIZTONSÁG TÉMÁJÁT VESZI ELSÕKÉNT NAPIRENDRE A NÉMET CDU ÚJ ELNÖKE. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK: TRUMP VEJE TANÁCSOKAT ADOTT A SZAÚDI KORONARCEGNEK A HASOGDZSI-GYILKOSSÁG KEZELÉSÉRE. A NÉMET VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET A VASÚTFORGALMAT AKADÁLYOZÓ FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TART HÉTFÕN. CHRIS CHRISTIE: AZ ÜGYÉSZSÉG DOKUMENTUMAI ARRA ENGEDNEK KÖVETKEZTETNI, HOGY BIZONYÍTÉKOK VANNAK TRUMP ELLEN. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT 25 EZER EMBERT EVAKUÁLTAK EGY LENGYEL VÁROSBAN. UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: AZ UKRÁN HATÓSÁGOK MEGTALÁLTÁK A MAGYARELLENES PLAKÁTOK FELTÉTELEZETT MEGRENDELÕJÉT. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY GYANÚSÍTOTTAT IRÁNBAN A CSÜTÖRTÖKI TERRORMERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. DONALD TRUMP DERÛLÁTÓ AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT ILLETÕEN. KÍNA KÖVETELI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VONJA VISSZA A HUAWEI PÉNZÜGYI IGAZGATÓJA ELLENI ELFOGATÓPARANCSOT. LAVINA ZÚDULT LE VASÁRNAP A ROMÁNIAI BUCSECS HEGYSÉGBEN, EGY TÚRÁZÓ MEGHALT, EGYET MÉG KERESNEK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A XXII. KERÜLETBEN A 6-OS FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, A FÕUTAT LEZÁRTÁK, A FORGALMAT A NAGYTÉTÉNYI ÚT IRÁNYÁBA TERELTÉK. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ VESZPRÉMNÉL A 8-AS FÕÚTON, KÉT EMBER MEGHALT POLICE.HU. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A FEHÉRGYARMAT ÉS DEBRECEN KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT DEBRECENBEN. EGY SZEMÉLYAUTÓ NEKIÜTKÖZÖTT EGY MÁSIK AUTÓNAK JÁSZBERÉNYNÉL A 31-ES ÚTON, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND. BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A JÖVÕ HÉTEN IS, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.