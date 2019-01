A migráció az unió Achilles-sarka

Nincs egyetértés a migráció kérdésében az európai uniós tagállamok között, és ez egyben az EU gyenge pontja is. Erről beszéltek uniós és tagállami vezető politikusok a davosi Világgazdasági Fórumon. A migráció több panelbeszélgetésen is előkerült, és az is kiderült, hogy máshogy tekintik a nyugat- és máshogy a kelet-európai tagállamok a bevándorlást.