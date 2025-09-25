Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
A Meta elképesztő dominanciája a közösségi médiában: az Instagram elérte a 3 milliárd aktív felhasználót

2025. szeptember 25., csütörtök 18:00 | Világgazdaság

Történelmi bejelentést tett Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója: az Instagram utolérte a Facebookot és a WhatsAppot, miután a havi aktív felhasználók száma 3 milliárdra emelkedett! A fotómegosztó oldal alig három év alatt növelte a bázisát 2 milliárdról. „Milyen hihetetlen közösséget építettünk fel” – írta az üzletember, bejelentve, hogy a Meta mindhárom kulcsfontosságú platformja elérte ezt az elképesztő számot.

  • A Meta elképesztő dominanciája a közösségi médiában: az Instagram elérte a 3 milliárd aktív felhasználót

Történelmi mérföldkő: az Instagram a 3 milliárdos klubban

 Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója jelentette be az Instagram-csatornáján, hogy a fotómegosztó alkalmazás elérte a havi 3 milliárd aktív felhasználót. Ez a szám óriási mérföldkő, különösen annak fényében, hogy az Instagram legutóbb 2022 októberében lépte át a havi 2 milliárd felhasználót. A 2012-ben 1 milliárd dollárért megvásárolt platform tehát alig három év alatt további 1 milliárd emberrel növelte a bázisát. Ezzel az eredményével az Instagram csatlakozott a Meta másik két gigászához, a Facebookhoz és a WhatsApphoz, amelyek korábban szintén elérték a 3 milliárdos álomhatárt. A Facebook ezt még januárban, a WhatsApp pedig áprilisban jelentette be. Zuckerberg az eredményt kommentálva megjegyezte: „Milyen hihetetlen közösséget építettünk fel.”

 Energetikai ambíciók: a Meta áramszolgáltatóvá válna

 Az Instagram elképesztő növekedése és a Meta dominanciája a közösségi médiában hatalmas energiaigénnyel jár, amelyet a vállalat egyre nagyobb részben zöldárammal kíván kielégíteni. Ezzel összefüggésben a Meta a napokban egy váratlan bejelentést is tett: kérelmet nyújtott be az amerikai energiaszabályozó hatósághoz, hogy beléphessen a nagybani áramkereskedelem világába. A lépés célja, hogy Zuckerberg cége jobban tudja kezelni az adatközpontjainak hatalmas és folyamatosan növekvő energiaigényét. A Meta ezzel a lépéssel nemcsak a technológiai szektorban, hanem az energiaiparban is ambíciókat mutat, biztosítva ezzel a saját maga által épített óriási digitális birodalom működését.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

