A merénylőt lelőtték a rendőrök a templom előtti parkolóban
2025. szeptember 29., hétfő
| HírTV
Legkevesebb négyen meghaltak és nyolcan megsebesültek, amikor egy volt katona behajtott egy michigani mormon templomba és lövöldözni kezdett. A templomban épp istentiszteletet tartottak, amelyen több száz ember vett részt. A támadó válogatás nélkül lőtt a bent lévőkre, aztán felgyújtotta az épületet.
Az uniópárti Cselekvés és Szolidaritás Pártja nyert a moldáv parlamenti választáson. A voksolás előtt orosz és nyugati befolyásolási kísérletről érkeztek hírek, valamint bombariadók is megzavarták a vasárnapi szavazást.