A merénylőt lelőtték a rendőrök a templom előtti parkolóban

Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó

Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó

A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó

Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról

Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó

Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Azonnali hatállyal menesztette a Privátbankár Káncz Csabát, aki a Szőlő utcai ügyben álhíreket terjesztett – írja a Mandiner.

A szankciók magukban foglalják a beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást meghatározott személyek és szervezetek esetében, továbbá gazdasági, pénzügyi és közlekedési korlátozásokat.

