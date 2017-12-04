2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

A melegházasság parlamenti vitáján kérte meg barátja kezét a képviselő

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2017. december 4., hétfő 12:38, frissítve: hétfő 12:54

Az azonos neműek házasságának törvényesítéséről szóló parlamenti vitán kérte meg egy honatya barátja kezét Ausztráliában. A konzervatív képviselő kérésére az általános iskolai pedagógus igent mondott, amit a jelenlévők megtapsoltak.

A képviselőház idei utolsó ülésszakán azért kapott elsőbbséget a melegházasság kérdése, mert a nemzeti konzultáción a lakosság 62 százaléka támogatta a reformot. A tervezetet a szenátus múlt héten már elfogadta. Ha ezt a képviselőház is megteszi, akkor Ausztrália lesz a 26. állam a világon, amely legalizálja az azonos neműek házasságát.

 

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