A Matteo Salvini vezette Liga betiltaná a nikáb viselését az iskolákban és a nyilvános helyeken + videó

Egy Észak-olaszországi eset irányította a figyelmet arra a jelenségre, ami egyre gyakrabban fordul elő a kiskorúak körében. Pordenoné-ban egy 10 éves kislány érkezett az iskolába szinte teljesen eltakart arccal. A tanítónő azonban arra kérte, hogy az iskolába fedetlen arccal járjon. Ez viszont a helyi iszlám közösség körében keltett felháborodást.

Szerintem Olaszországban is fontos lenne szabályozni a fátyol viselését, különösen, ha kiskorúakról van szó. Mert ezzel elsősorban a kiskorúaknak ártunk... Másodsorban a nők méltóságát is védeni kell. Nemcsak a fátyol, a probléma, hanem például az úgynevezett gyermekmenyasszonyok is. Ez is egy nagyon aktuális kérdés, és küzdenünk kell, mert a jogszabályi követelmények mellett a nők és a véleménynyilvánítás szabadsága is sérül ezekben az esetekben. - mondta a Liga szenátora.

A Hír TV által megkérdezett baloldali képviselő szerint nem ez a megoldás.

Ezt úgy lehet megoldani, hogy kirúgjuk a Liga képviselőit az önkormányzatból. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Vagy a szabályok jobb alkalmazása. - mondta Nicola Frattoianni, aki szerint a Liga egy idegengyűlölő párt.

A jobboldalon azonban Giorgia Meloni pártja is azon az állásponton van, hogy több méltóságot kell adni a nőknek akkor is, ha muszlimok.

Aki belép egy idegen országba annak meg kell adni a lehetőséget az integrációra viszont ez azt is jelenti, hogy az érkezőknek tisztelniük kell a törvényeinket. - mondta a legnagyobb kormánypárt képviselője.

Az említett iskolában kivizsgálják az esetet mert évek óta dolgoznak a gyerekek integrációjáért és a gyermeki jogok tiszteletben tartásáért. Közben a nőnap közeledtével tovább folyik a Liga óriásplakát kampánya, amelyen arab és olasz nyelven tájékoztatják a muszlim nőket arról, hogy Európában ugyanolyan jogaik vannak, mint a férjeiknek.