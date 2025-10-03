Keresés

2025. 10. 03. Péntek
Külföld

A manchesteri terror nem egyedi eset Bóka János szerint – Ez a súlyosbodó antiszemitizmus Nyugat-Európában

2025. október 03., péntek 14:30 | MTI

A manchesteri merénylet nem érhet váratlanul senkit. Bóka János miniszter szerint évek óta látható, mi zajlik Nyugat-Európa utcáin, a gyűlölet és az antiszemitizmus nyíltan nyilvánul meg. A miniszter határozottan elítélte azokat, akik a politikai érdekből megtűrik, mentegetik vagy relativizálják az antiszemitizmust, mivel ezzel Európa ellenségeit segítik.

  • A manchesteri terror nem egyedi eset Bóka János szerint – Ez a súlyosbodó antiszemitizmus Nyugat-Európában

A manchesteri terrorcselekmény, amely csütörtökön ismét antiszemita indíttatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadásként rázta meg Európát, nem egyedi eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása. Ezt a határozott álláspontot fogalmazta meg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszter szerint senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet, mivel évek óta látható, mi zajlik Nyugat-Európa utcáin.  A manchesteri zsinagógánál csütörtökön történt jom kippur napján késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek

 Európa ellenségei támadnak

 Bóka János rámutatott, a támadások célja egyértelmű üzenet. Egyre többen szeretnének olyan Európát látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem zsidó kulturális örökségünk számára. „Az elkövetők üzenete világos és egyértelmű: ők Európa és az európai civilizáció ellenségei.” A miniszter szerint a válasznak is „világosnak és egyértelműnek kell lennie”. Súlyos kritikát fogalmazott meg azokkal szemben, akik a politikai érdekeiket előtérbe helyezve tűrik meg a szélsőségeket.

„Azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik.”

Magyarország: zéró tolerancia 

 Ezzel szemben Magyarország az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett, és ezzel a politikával biztosítja a magyarországi zsidó közösségek biztonságát. Bóka János bejegyzését azzal zárta, hogy megerősítette a kormány elkötelezettségét, kiállunk a zsidó közösségek mellett, és minden eszközzel fellépünk azokkal szemben, akik erőszakot alkalmaznak, gyűlöletet szítanak vagy megfélemlítenek.

A manchesteri terrorcselekmény ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a terrorfenyegetés és az antiszemitizmus súlyos valóság Nyugat-Európában, miközben Magyarország következetes fellépéssel védi saját biztonságát és értékeit.

Bővebb információ a merényletről IDE KATTINTVA

Forrás: MTI 

 

Kapcsolódó tartalmak

Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

 Megrázó képek, drámai pillanatok: Manchesterben terrorakció történt a Jóm Kippur ünnepén, ahol egy 35 éves szír merénylőt végül a rendőröknek le kellett lőniük. A férfi először autóval hajtott a zsinagógánál lévő emberek közé, majd késsel támadt rájuk – derekán pedig pokolgéphez hasonló övet viselt. Egy járókelő kiabálva kérte a rendőröket, hogy lőjenek, nehogy a terrorista felrobbantsa magát. Miért kezeli a hatóság az ügyet egyértelműen terrorakcióként?
