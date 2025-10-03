A manchesteri terror nem egyedi eset Bóka János szerint – Ez a súlyosbodó antiszemitizmus Nyugat-Európában

Megosztás itt:

A manchesteri terrorcselekmény, amely csütörtökön ismét antiszemita indíttatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadásként rázta meg Európát, nem egyedi eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása. Ezt a határozott álláspontot fogalmazta meg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszter szerint senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet, mivel évek óta látható, mi zajlik Nyugat-Európa utcáin. A manchesteri zsinagógánál csütörtökön történt jom kippur napján késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek

Európa ellenségei támadnak

Bóka János rámutatott, a támadások célja egyértelmű üzenet. Egyre többen szeretnének olyan Európát látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem zsidó kulturális örökségünk számára. „Az elkövetők üzenete világos és egyértelmű: ők Európa és az európai civilizáció ellenségei.” A miniszter szerint a válasznak is „világosnak és egyértelműnek kell lennie”. Súlyos kritikát fogalmazott meg azokkal szemben, akik a politikai érdekeiket előtérbe helyezve tűrik meg a szélsőségeket.

„Azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik.”

Magyarország: zéró tolerancia

Ezzel szemben Magyarország az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett, és ezzel a politikával biztosítja a magyarországi zsidó közösségek biztonságát. Bóka János bejegyzését azzal zárta, hogy megerősítette a kormány elkötelezettségét, kiállunk a zsidó közösségek mellett, és minden eszközzel fellépünk azokkal szemben, akik erőszakot alkalmaznak, gyűlöletet szítanak vagy megfélemlítenek.

A manchesteri terrorcselekmény ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a terrorfenyegetés és az antiszemitizmus súlyos valóság Nyugat-Európában, miközben Magyarország következetes fellépéssel védi saját biztonságát és értékeit.

Forrás: MTI