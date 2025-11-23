A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen:

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij elnöksége a végjátékához közeledik, és a forgatókönyv kísértetiesen emlékeztet azokra a rezsimekre, amelyek ellen Ukrajna elvileg harcol. A Magyar Nemzet információi alapján összeálló kép egy paranoiás, hatalmát féltő vezetőt mutat, aki befelé diktatúrát épít, miközben a közvetlen környezete szétlopja az országot.

A leszámolás anatómiája

Az ukrán elnök nem válogat az eszközökben, ha a riválisok eltüntetéséről van szó. A legfőbb célpont Petro Porosenko volt államfő, akit Zelenszkij szabályos hajtóvadászatnak vetett alá. A módszerek a legsötétebb időket idézik:

Blokkolt számlák és utazási tilalom: Porosenkót nem engedték ki a müncheni biztonsági konferenciára, sőt, még Orbán Viktorral sem találkozhatott, mert a határőrök "felsőbb utasításra" visszafordították.

Sorozatos idézések: Hogy ne mehessen külföldre, az Állami Nyomozó Iroda (DBR) minden egyes napra beidézte kihallgatásra. Ez a jogrendszer fegyverként való használata.

Porosenko a Politicónak adott interjújában nyíltan kimondta: Zelenszkij autokráciát épít, és agresszív háborút vív a politikai ellenzék, a független újságírók és a korrupcióellenes aktivisták ellen.

"Ali Baba" és a Majdan haragja

De a belső elnyomás már kevés a rendszer fenntartásához. Kijevben, a szimbolikus Majdan téren már a második hétvégén gyűlt össze a tömeg, hogy Zelenszkij lemondását és kabinetfőnöke, Andrij Jermak menesztését követelje.

Jermak, akit a kiszivárgott felvételeken csak "Ali Baba" néven emlegetnek, a rendszer sötét szíve. A vádak szerint ő irányítja azt az informális hálózatot, amely 100 millió dolláros kenőpénzeket mozgatott az energetikai szektorban (Enerhoatom-ügy), és amely a háttérből gátolja a korrupcióellenes nyomozásokat.

Zelenszkij dilemmája végzetes: ha engedi Jermakot megbukni, a saját rendszere omlik össze, mert kiderül, hova tűntek az európai milliárdok. Ha viszont védi őt, azzal a saját népét haragítja magára véglegesen. A tüntetők üzenete egyértelmű, az ukránok nem azért véreznek a fronton, hogy Kijevben "Ali Babák" és aranyvécés oligarchák uralkodjanak rajtuk.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook