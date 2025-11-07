A magyar–amerikai aranykor – Orbán Viktor Trumppal tárgyal a békéről és az energiáról

A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Magyar idő szerint 17 óra 30 perctől fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban. A csúcstalálkozóról rendkívüli műsorfolyamban számol be a HírTV, valamint követhetik az eseményeket közösségi felületeinken is.

A XIII. kerületben 470-en lettek rosszul ételmérgezés gyanúja miatt. A felelősség kíméletlen kérdése: hogyan bízhatunk a közétkeztetésben?

