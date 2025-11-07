A magyar–amerikai aranykor – Orbán Viktor Trumppal tárgyal a békéről és az energiáról
2025. november 07., péntek 15:20
| Hír TV
Történelmi jelentőségű tárgyalások zajlanak Washingtonban: Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció Donald Trump amerikai elnökkel egyeztet. A kormányfő a Kossuth Rádiónak nyilatkozva a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt, ahol a tét nem kevesebb, mint a béke és a magyar energiabiztonság garantálása.
Magyar idő szerint 17 óra 30 perctől fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban. A csúcstalálkozóról rendkívüli műsorfolyamban számol be a HírTV, valamint követhetik az eseményeket közösségi felületeinken is.
