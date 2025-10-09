A magyar útnak lett igaza: a Willkommenskultur megbukott, Svédország is a hazaküldést választja

Bepánikolt a svéd kormány: az elhibázott, liberális migrációs politika teljes kudarca után most már komoly pénzekkel támogatnák Szomáliát, hogy fogadják vissza az országból a migránsokat. A Hír TV Napindító című műsorának szakértője szerint a helyzet egyértelműen igazolja a magyar kormány következetes, a biztonságot előtérbe helyező politikájának helyességét.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.