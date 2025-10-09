Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Külföld

A magyar útnak lett igaza: a Willkommenskultur megbukott, Svédország is a hazaküldést választja

2025. október 09., csütörtök 08:53 | Hír TV
kormány Szomália Svédország bevándorlás migráció határvédelem Magyarország Willkommenskultur Hír TV

Bepánikolt a svéd kormány: az elhibázott, liberális migrációs politika teljes kudarca után most már komoly pénzekkel támogatnák Szomáliát, hogy fogadják vissza az országból a migránsokat. A Hír TV Napindító című műsorának szakértője szerint a helyzet egyértelműen igazolja a magyar kormány következetes, a biztonságot előtérbe helyező politikájának helyességét.

  • A magyar útnak lett igaza: a Willkommenskultur megbukott, Svédország is a hazaküldést választja

