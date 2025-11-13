A magyar út győzelme: A G7 tűzszünetet, az USA energiafüggetlenséget sürget

Megosztás itt:

A világpolitika színpadán történelmi fordulat zajlott: a hét vezető ipari hatalom (G7) Kanadában tartott külügyminiszteri találkozóján két, Magyarország számára kulcsfontosságú stratégiai kérdésben is a magyar álláspont győzedelmeskedett. A G7 átvette a magyar békepolitika sarokpontjait, miközben az Egyesült Államok nyíltan kiállt a Paks II. atomerőmű befejezése mellett.

Ez a józan ész és a magyar nemzeti érdek kettős diadala.

Amiért Magyarországot 3,5 éven át támadták, most a G7-ek hivatalos álláspontjává vált. A kiadott közös nyilatkozat hangsúlyozza az „azonnali tűzszünet sürgős szükségességét”, és ami még fontosabb: megállapodtak abban, hogy „a jelenlegi kontaktvonal legyen a tárgyalások kiindulópontja”.

Ezzel a Nyugat legnagyobb hatalmai gyakorlatilag elismerték azt a józan észre alapuló magyar álláspontot, amelyet Orbán Viktor a kezdetektől fogva képvisel: a háborút a fronton nem lehet megnyerni, a megoldás csak a tárgyalás és a tűzszünet lehet.

Miközben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter még mindig „nagyobb hatótávolságú rakétákért” kuncsorgott, a nagyhatalmak már a realitások talajára léptek.

A találkozó másik, Magyarország számára rendkívül fontos fejleménye Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyilatkozata volt a magyar szankciós mentességről.

Miközben Brüsszel és a hazai baloldali ellenzék (élén a Tisza Párttal) folyamatosan azzal támadja a Paks II. beruházást, hogy az „orosz függést” növeli, addig az amerikai diplomácia vezetője pont az ellenkezőjét állította.

Rubio a Paks II-re vonatkozó kérdésre kijelentette: "Azt akarjuk, hogy ezt be tudják fejezni, mert azt akarjuk, hogy az energiaellátás terén függetlenek legyenek."

Ez a mondat kíméletlen pofon minden atomellenes, brüsszeli érdekeket kiszolgáló lobbistának. Az Egyesült Államok a józan ész alapján felismerte, hogy Magyarország valódi energiafüggetlenségének záloga a stabil, olcsó és tiszta atomenergia. A beruházás tehát nem függést, hanem szuverenitást teremt.

Konklúzió: A G7-ek kanadai találkozója a magyar külpolitika látványos igazolása. Bebizonyosodott, hogy a békepárti álláspont nem elszigetelődéshez, hanem a globális fősodor megváltozásához vezetett. Az pedig, hogy az USA nyíltan támogatja a magyar energiafüggetlenséget Paks II. révén, azt mutatja, hogy a nemzeti érdeken és a józan észen alapuló politika a legerősebb szövetségesekre talál.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook