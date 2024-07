A magyar-ukrán kapcsolatokat más fejlődési keretbe helyező akcióterv készült

"A háborús események egyre brutálisabbak a fronton, ami nyilván a következménye annak, hogy egyre több fegyver van a frontvonal mindkét oldalán. Ha azok a fegyverek ott vannak, akkor be is vetik őket egymással szemben, s látjuk a kegyetlen következményeket, akár a gyermekkórházat ért támadást, az ember szíve megszakad" - mondta.

"Új határátkelők megépítésére, a Tisza-híd felújítására és új vasúti összeköttetésekre tettem javaslatot, továbbá arra is, hogy az energia terén is vonjuk szorosabbra az együttműködésünket, mert nyilvánvaló, hogy ha két szomszédos ország együttműködik, az az energiabiztonságot kölcsönösen tudja javítani" - sorolta.

