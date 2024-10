A magyar ügyészség visszautasítja az Európai Parlament jelentéstevőjének valótlan állításait + videó

Megosztás itt:

Deák Dániel ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben:

Az Európai Parlament új állandó magyar jelentéstevője Strasbourgban a többi között a bírói függetlenség hiányát és a korrupció elharapózását vetette a magyar kormány szemére, erre reagált azonnal a magyar ügyészség.

Lehetett számítani arra, hogy Tineke Strik ilyen jelentést mutat be? - már csak azért is, mert a közösségi oldalán már a magyarországi látogatása előtt leírta, hogy mit fog hazánkban tapasztalni.

A jelentés a tegnapi Strasbourgi vitán is szóba került, többen is meríthettek belőle, ami arról is szólt, idézem: hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok ilyen nyílt megsértése iránt az EU-nak zéró toleranciát kell tanúsítania.

A felszólalások során mennyire érezte összehangoltak a baloldali felszólalásokat?