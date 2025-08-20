A magyar miniszterelnök ajánlotta Budapestet az orosz-ukrán-amerikai csúcs helyszínéül + videó

Megosztás itt:

A Politico úgy tudja: az amerikai titkosszolgálat már dolgozik is a budapesti csúcs előkészítésén. Azt, hogy a magyar fővárosban legyen a háromoldalú találkozó, a lap szerint a két vezető szoros kapcsolata tenné lehetővé. Donald Trump például videóüzenetben üdvözölte a májusi budapesti CPAC-konferencia résztvevőit és méltatta a magyar miniszterelnököt, akit már korábban is jó barátjának nevezett.

Donald Trump az orosz elnökkel folytatott alaszkai megbeszélése után a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket hétfőn. Itt már annak szellemében tárgyaltak, hogy Vlagyimir Putyin, legalábbis az amerikai kormányzat szerint, elfogadta az olasz javaslatot, hogy Ukrajna NATO-tagság nélkül is kaphasson az ötödik cikkelyhez hasonló garanciákat.

Az amerikai elnök azonban mára már nem olyan bizakodó, mint ahogy az alaszkai és washingtoni csúcs után nyilatkozott. Donald Trump elnök a Fox hírtelevíziónak adott telefoninterjújában azt mondta: lehet, hogy mégsem akar békét Vlagyimir Putyin.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter dicsérte Donald Trump béke-erőfeszítéseit, és nagyon jónak nevezte az amerikai és az az orosz elnök egyeztetését, de nem tartotta reálisnak, hogy a legmagasabb szinten folytatódjanak a tárgyalások Ukrajnával.