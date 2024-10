Szót kell emelni Brüsszelben a magyar fiatalok sikeréért + videó

"Most indítottuk el azt a Pannónia programot, amely program keretében az első félévben már 3000-ren részt fognak venni a világ vezető egyetemein, most is már 800 fiatal van a Harvardtól a szingapúri egyetemen keresztül Japánig, no meg persze számos európai egyetemen is." Így fogalmazott Hankó Balázs kulturáért és innovációért felelős miniszter.