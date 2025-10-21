A magyar kultúra és gasztronómia sikere Belgrádban + videó
Megosztás itt:
2025. október 21., kedd 20:20
| Hír TV
Méltó módon emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről Belgrádban. A Beli Dvor palotában tartott ünnepélyes fogadáson Magyar József Zoltán nagykövet mondott beszédet, az eseményt pedig egy nagyszabású magyar "Ízek Utcája" koronázta meg, bemutatva a magyar gasztronómia és kultúra gazdagságát.
Mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette korábban, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni. Egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A szeptemberben a párizsi Természettudományi Múzeumban ellopott ritka aranyrögök ügyében vádat emeltek bűnszövetkezetben elkövetett lopás címén egy kínai nő ellen, akit előzetes letartóztatásba helyeztek – jelentette be kedden a párizsi ügyészség.
Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!
"Nincs hova hátrálnunk!" – Gazdatüntetés Strasbourgban! Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, hogy Ukrajnát támogassa és globalista alkukat kössön. Nézze meg Híradónk drámai, helyszíni tudósítását, és ismerje meg az elárult európai gazdák küzdelmét!