A magyar kultúra és gasztronómia sikere Belgrádban + videó

Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó

Repedezik a brüsszeli egység? Olaszországban is a békét sürgetik + videó

Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó

Az FC Barcelona fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Olimpiakosz ellen kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

Mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette korábban, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni. Egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban A szeptemberben a párizsi Természettudományi Múzeumban ellopott ritka aranyrögök ügyében vádat emeltek bűnszövetkezetben elkövetett lopás címén egy kínai nő ellen, akit előzetes letartóztatásba helyeztek – jelentette be kedden a párizsi ügyészség.

A sértődött bürokraták bálja: Kaja Kallasnak nem tetszik a békecsúcs – Talán mert nem hívták meg? Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!