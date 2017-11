A magyar kormány nem fogja feláldozni a kárpátaljai magyarokat a nagypolitika oltárán

A kárpátaljai magyarokat is hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény is téma volt pénteken Brüsszelben. Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette: a magyar kormány nem alkuszik, a cél, hogy Kijev visszavonja a jogszabály kifogásolt részét.

Biztosítani kell, hogy a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartsák – ezt rögzítette az a nyilatkozat, amelyet Brüsszelben az Európai Unió tagállamai és a hat szovjet utódköztársaság vezetői írtak alá. Az ügy az új ukrán oktatási törvény elfogadása után vált sürgetővé, amely kimondta, hogy 5. osztálytól bizonyos tantárgyakat csak ukránul tanulnának a diákok. A magyar külügyminiszter a nyilatkozat fontos előrelépés, de a cél az, hogy visszavonják a magyar kisebbséget is hátrányosan érintő cikkelyt.

„Sokan, erős és nagy országok próbálnak nyomást helyezni ránk és próbálják mintegy geopolitikai, nagypolitikai, világpolitikai kontextusba helyezni a magyar hozzáállást Ukrajnával kapcsolatban. Azonban mi világosan elmondtuk ezeknek a nagy és erős országoknak, hogy mi nem keverünk össze dolgokat, ugyanakkor világossá tettük számukra, hogy mi a kárpátaljai magyarokat nem fogjuk feláldozni a nagypolitika, nem fogjuk feláldozni a világpolitika oltárán” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Az ukrán oktatási törvény a négyszázezres ukrajnai román kisebbséget is hátrányosan érinti. A román elnöknek ukrán kollégája ígéretet tett arra, hogy betartják a nemzetközi kötelezettségeiket. „Egy nagyon komoly beszélgetésen vagyunk túl Porosenko elnökkel, és egyetértettünk abban, hogy tovább kell dolgoznunk a megoldás érdekében. Porosenko elnök megígérte, hogy teljes körűen be fogja tartania a velencei bizottság ajánlásait az új ukrán oktatási törvényre vonatkozóan” – közölte Klaus Johannis.

A román elnök jelezte: elsősorban kétoldalú tárgyalásokkal próbál eredményt elérni, a magyar kormány azonban a nemzetközi nyomásgyakorlást választotta eszközül.

Az új ukrán oktatási törvényről majd legközelebb december 8-án eshet szó Brüsszelben, amikor az EU–Ukrajna társulási tanács fog összeülni. A magyar álláspont ott is változatlan lesz valószínűleg; sőt Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a jogszabályok értelmében hogyha az egyik fél, például Ukrajna jelentősen és hosszabb időn keresztül megszegi a kötelezettségeit, akkor vele szemben különböző büntető intézkedéseknek is helye lehet. Ehhez azonban az EU-s tagállamoknak a minősített többségének a támogatására van szükség, ezzel jelenleg Magyarország nem rendelkezik.

A Hír Televíziót Brüsszelből Arató László tudósította.