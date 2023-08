A Magyar Honvédség helikopterei is segítenek a katasztrófa sújtotta Szlovéniában

A szlovén miniszterelnök szerint a heves esőzések okozta áradások akár 500 millió eurós kárt is okozhattak már.

Rekordközeli vízállásra kell készülni a Dráván

A Dráván és a Murán is hatalmas árhullám érkezik, hazánktól nyugatra és délnyugatra is óriási esőzések alakultak ki az elmúlt napokban a két folyó vízgyűjtőjén is.