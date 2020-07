A magyar határnál gyakorolták az illegális migráció elleni fellépést osztrák katonák és rendőrök

Nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat Magyarország Szerbia kivételével, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4166 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így 587-re emelkedett az elhunytak száma, 2721-en pedig már meggyógyultak. Magyarország és Szlovénia a lakosságszámához viszonyítva a legjobban teljesítők közé tartozik az Európai Unióban a koronavírus-járvány kezelésében, mind a megbetegedések, mind az elhalálozások alacsony száma alapján - mondta Áder János köztársasági elnök. Külföldről behurcolt koronavírussal bármikor, akár már nyáron is lehet újabb járványt okozni Magyarországon - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője a Kossuth Rádióban. Kisebbségbe került Gödön a momentumos polgármester, miután az ellenzék kettészakadt - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolója szerint a DK-LMP-Jobbik-tömb külön frakciót alakított és a Fidesszel együtt csökkentette Balogh Csaba hatalmát. Alkalmatlannak nevezte Vác ellenzéki polgármesterét a helyi fidesz egyik képviselője. Mokánszky Zoltán azt sérelmezi, hogy a Matkovich Ilona valódi cselekvés helyett csak médiaszereplésekkel politizál. Varga Zoltán is azok között van, akik osztalékot vettek fel a Central Médiacsoport Zrt.-ből, miközben csökkentették az ott dolgozó újságírók fizetését a járvány miatt - írja a Magyar Nemzet. A baloldali pénzember mintegy másfél milliárd forintot vett fel a cégből. A válság dacára a következő hónapokban 10,5 milliárd forint értékben 24 beruházást indítanak el magyar vállalkozások Békés megyében, amivel újabb 4400 munkahelyet védenek meg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az adóterhek mérséklése mellett a foglalkoztatási adminisztráció csökkentésével is támogatni kell a gazdasági újrakezdést - jelentette ki a pénzügyminiszter a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülését követően. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az adóbürokráciához hasonlóan a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bürokrácia is jelentős terhet jelent a vállalkozások számára. A kormány várja az emberek véleményét a diákok és a tanárok ingyenes internethasználatáról - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. A nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozásának időtartama júliusban és augusztusban meghosszabbodik, a kamionok szombaton 22 óra helyett már 15 órától nem közlekedhetnek a hazai utakon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Sportolóink megbecsülése közös felelősségünk - mondta a sportért felelős államtitkár az olimpiai érmes sportolók özvegyeinek járó életjáradék növeléséről szóló törvénymódosítás összevont vitájában. Mindszenty József hercegprímás, szent életű és vértanúsorsú bíboros életpéldája erkölcsi iránytű volt életében és napjainkban is az - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum új épületszárnyának alapkőletételén. A Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi döntőjének résztvevőit fogadta Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában. A honvédség bebizonyította, hogy képes és kész helytállni egy olyan láthatatlan ellenséggel szembeni küzdelemben is, mint a koronavírus - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A járványhelyzet enyhülésével a gazdasági védekezés vált a legfontosabb közös feladattá Magyarország és Szlovénia számára - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szlovénia az elmúlt időszakban a fenntartható, zöld turizmusra helyezte a hangsúlyt, ezt a törekvést Magyarország is támogatja - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Szlovénia büszke arra, hogy nemzetközi viszonylatban is rendkívül sikeresen és gyorsan kezelte a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetet - mondta Borut Pahor szlovén köztársasági elnök Budapesten. Állandósítanák a migrációt Európában a bevándorláspárti erők - erről beszélt a Hír Tv-nek Hidvéghi Balázs. A fideszes európai parlamenti képviselő a LIBE bizottság mai üléséről számolt be, ahol az úgynevezett visszatérési irányelvről vitatkoztak.Ennek lényege, hogy azok a migránsok, akik nem kaptak jogot a maradásra, azoknak el kell hagyniuk az Unió területét. A visegrádi csoportban minap megkezdődött lengyel elnökség célja az, hogy az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési kerete kedvező legyen a térség országai számára - közölte Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Fogy az Európai Unió újjáépítésére fordítható idő, ugyanis egyebek mellett egyszerre kell helyrehozni a koronavírus-járvány okozta károkat, elfogadni az unió jövő évi és a 2020 utáni hétéves költségvetését - mondta Ursula von der Leyen, az EB elnöke. A nyár végéig feltétlenül meg kell állapodni a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló európai uniós helyreállítási alapról és a 2021-ben kezdődő hétéves ciklusra szóló közös költségvetésről - mondta Angela Merkel német kancellár. A világon 10,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 517 ezer, a gyógyultaké pedig 5,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ismét megugrott a koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban és Szlovéniában - derült ki a válságstábok közleményéből. Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány Romániában: az utóbbi 24 órában 450-nel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ukrajnában ismét megugrott a koronavírusos fertőzöttek számának napi növekedése, egy nap alatt 889 új beteget regisztráltak és 12 újabb haláleset történt. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerint országa egészségügyi rendszere kiállta a próbát és győzedelmeskedett a koronavírus-járvány felett. Törökországban az előző napi 1192 után csütörtökön 1186-tal emelkedett a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek száma - közölte a török egészségügyi miniszter a Twitteren. A mostani adattal az igazolt esetek száma 202 284-re nőtt. Az amerikai gazdaság dübörögve tér magához - mondta az amerikai elnök a Fehér Házban. Júniusban 4,8 millió új munkahely jött létre, és ezzel 11,8 százalékra csökkent a munkát keresők aránya. Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje 10 millió dollárral több pénzt gyűjtött júniusban a választási kampányára, mint Donald Trump elnök. Japánban a május eleji szintre emelkedett ismét a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma, de nem készülnek az akkorihoz hasonló szükségintézkedésekre. A megállapított 193 új fertőzés mintegy felét, 107 esetet Tokióban szűrték ki. Londonnak viselnie kell majd annak következményeit, hogy zöld utat ad a brit állampolgárság megszerzésére az erre jogosult hongkongiak számára - figyelmeztetett Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő. India 389 milliárd rúpia (1580 milliárd forint) értékben vásárol 33 harci repülőgépet és rakétarendszereket - jelentette be az indiai védelmi minisztérium a Kínával kialakult újabb feszültség nyomán. Az angol-walesi felsőbíróság végzésében úgy döntött, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányának nem adható ki a Londonban letétbe helyezett venezuelai aranykészlet. Ausztrália is fontolóra veszi, hogy menedéket ad azoknak a hongkongi lakosoknak, akiket fenyeget a Hongkongra vonatkozó új kínai nemzetbiztonsági törvény - jelentette ki Scott Morrison ausztrál kormányfő. Irán kártalanítaná a januárban általa tévedésből lelőtt ukrán utasszállító repülőgép áldozatainak hozzátartozóit - jelentette be a svéd külügyminiszter. Fegyveresek lemészároltak huszonnégy embert egy drogrehabilitációs központban Mexikóban, hetet pedig megsebesítettek, akik közül hárman súlyos állapotban vannak - közölte a rendőrség. Több mint 7,5 tonna kokaint foglaltak le a kolumbiai és az amerikai hatóságok közös akciójában - jelentette be a bogotái kormány. Europol: Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok. Az Egyesült Államokban letartóztatták Ghislaine Maxwellt, a kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel vádolt néhai Jeffrey Epstein bizalmasát és segítőjét - jelentette FBI szóvivője. Fejenként négy év börtönre ítéltek két illegális bevándorlót Máltán egy őrzött menekültközpontban kirobbant, elfajult zavargás miatt. Albániában letartóztattak három embercsempészt, aki húsz illegális bevándorlót akart átjuttatni az albán-görög határon - közölte az albán rendőrség. Megtalálták és azonosították a 2006-ban eltűnt, emberölés áldozatává vált szentesi nő holttestét - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Jogerősen 15 év szabadságvesztésre ítélte a Győri Ítélőtábla azt a fiatalkorú fiút, aki 2018 májusában megölt egy nyolcéves kislányt Sóly határában - közölte a táblabíróság szóvivője. A délutáni vihar miatt 25 helyszínen kellett beavatkozniuk Budapesten a tűzoltóknak - mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Rádőlt két emberre egy fa a főváros I. kerületében lévő Sikló utcában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Elindult a nemzetközi vonatjegyek online értékesítése, az első úti cél Ausztria - közölte a MÁV. Tavaly 53, idén már 10 embert sikerült élve kimenteni a Dunából a fővárosban, az érintett emberek többsége túléli a vízbe esést - mondta Prohászka Richárd, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. A Farkasréti temetőben utolsó útjára kísérték Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, a Nemzet Sportolóját, aki június 17-én, életének 85. évében hunyt el. A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság után eldőlt, hogy október 2-án indul a szlovák jégkorongliga 2020/21-es szezonja, amelyben a tervek szerint a DVTK Jegesmedvék csapata is szerepel. Rátgéber László is felkerült arra a listára, amelyet a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség munkatársai állítottak össze a női Euroliga legjobb edzőiről.