A magyar diplomácia és a trumpi béke diadala: Végre itthon az utolsó magyar túsz! + videó
Megosztás itt:
2025. október 13., hétfő 15:20
| Hír TV
Két évnyi pokol után végre fellélegezhet a család és az egész ország: a Hamász átadta az utolsó magyar állampolgárságú túszt, Omri Miránt is – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a történelmi siker kapcsán Donald Trump elnök béketeremtő erőfeszítéseit méltatta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döbbenetes és gyomorforgató jelenet játszódott le a Szent Péter-bazilikában: mise közben egy férfi felmászott a gyónási oltárra, és több száz turista szeme láttára levizelte azt. A botrányos eset nem egyedi, és fájdalmasan mutatja be azt a tiszteletlenséget és értékvesztést, ami Európát sújtja.
A külgazdasági és külügyminiszter két megállapodást írt alá Mustapha Berraffal, az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének elnökével. A tárcavezető hangsúlyozta, a megállapodás értelmében a Magyar Diplomáciai Akadémián évente harminc olyan sportdiplomatát képeznek majd, akik afrikai országból érkeznek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a szövetség Parlamenti Közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal.