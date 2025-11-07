A magyar delegáció kinti idő szerint csütörtökön még a délutáni órákban érkezett meg az amerikai fővárosba + videó

Nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki a Hős utcában gyilkolt; a társával szemben emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette miatt három év börtönbüntetést szabott ki - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.
Mi győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor washingtoni repülőútján. A kormányfőt miniszterek, államtitkárok, cégek-, és kutatóintézetek vezetői, valamint újságírók is kísérik az amerikai-magyar csúcsra.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az elnöki gépnek, az Air Force One-nak is otthont adó repülőtéren többen rosszul lettek a csomag kibontásakor. Az orvosi vizsgálatok szerint állapotuk stabil. A hatóságok megkezdték a nyomozást, a repteret kiürítették.