Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk café - Olvasunk a sorok között

Következik:

Szélesvásznú történelem - Ez történt Budapesten 11:40

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban

2025. november 09., vasárnap 09:04 | MTI
elemzés csúcstalálkozó Orbán Viktor Donald Trump

Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei - értékelte a magyar-amerikai csúcstalálkozót Kiss István a Danube Institute igazgatója szombaton.

  • A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban

A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy az előjelek pozitívak voltak, a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.

Hozzátette, hogy az amerikai féltől származó információk szerint

a Trump-adminisztráció is "komoly munkát tett abba, hogy ez a találkozó mindenképpen jól sikerüljön", és ne csak "szép politikai beszéd legyen",

de a háttérben legyenek olyan konkrét megállapodások, amelyek segítik mindkét ország gazdaságát, politikáját és akár kulturális életét.

A minimális kitűzött célnál jóval többet sikerült elérni

- értékelte Kiss István a történteket. Elmondta, hogy a minimális célkitűzés az volt, - aminek teljesülése esetén is már sikernek lehetett volna nyilvánítani a csúcstalálkozót -, hogy Magyarország felmentést kapjon orosz energiavállalatok ellen elrendelt, kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól. Kiemelte, hogy ennek a célnak az elérése mellett

további megállapodások is születtek,

közte a hadiipar és a kutatás területén, és egyeztetések vannak arról, hogy Magyarország miként tud hozzájárulni az Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez a kulturális területen.

Kiss István nagyon jelentőségteljes gesztusnak nevezte azt, hogy Orbán Viktor a fehér házi találkozón Donald Trump elnök és J.D. Vance alelnök között ült az asztalnál.

A találkozó önmagán túlmutató jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: "nagyon jó, hogyha vannak jó politikai és diplomáciai kapcsolatok, de mindig az a kérdés, hogy ezeket miként tudjuk átkonvertálni partikuláris gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokká", és ezekről a tárgyalások már tartanak.

A magyar kutatóközpont igazgatója rámutatott, hogy a szakpolitikai szinten is komoly az érdeklődés amerikai részről, a fehér házi csúcstalálkozóval egy időben is nagyon fontos egyeztetések zajlottak különböző amerikai minisztériumokban.

A szakember az egyik legfontosabb különbségként vázolta az első Trump-adminisztráció és a jelenlegi Trump-kormányzat között, hogy sokkal szűkebb az úgynevezett "mélyállam" befolyása, Magyarországnak pedig sokkal több barátja van a minisztériumok szintjén. Kifejtette, hogy ez részben a magyar elemzőintézetek sikere is, közte a Danube Institute, a Mathias Corvinus Collegium és az Alapjogokért Központ munkájának is eredménye, ugyanis az évek munkájával kialakított kapcsolatépítés nyomán sok olyan amerikai szereplő most az adminisztráció tagjaként dolgozik, aki korábban akár csak egy-egy előadás erejéig, vagy hosszabb távon kutatási ösztöndíjjal időt töltött el Magyarországon.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Előkerült! Botrányai után itt kezdett új életet Andrei Mangra: már munkája is van

Szabadulnának a migránsoktól a britek + videó

Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Pénzügyi védőpajzsot nyújt Amerika Magyarországnak a spekulációs támadásokkal szemben

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Ilyet még nem láttunk a Lidlben, csodát tesz a WC-vel ez az új termék

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

További híreink

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
3
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
4
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
5
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
6
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
7
Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat
8
„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert
9
Urnához járulnak a választók Kismarján és Józsefvárosban
10
A hét politikai nonszensze Harsányi Leventével – A normabontó politikai piknik + videó

Legfrissebb híreink

Dubai a milliomosok számára a legvonzóbb város

Dubai a milliomosok számára a legvonzóbb város

 Dubai lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban. A Savills szakértői 30 globális metropoliszt értékeltek - áll a Bloomberg jelentésében.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Újabb brutális viharra készülnek a Fülöp-szigeteken

Újabb brutális viharra készülnek a Fülöp-szigeteken

 A Fülöp-szigeteken közel 1 millió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. Az ország északkeleti partvidékén már orkánerejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!