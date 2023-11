A magyar bíróságnak el kellene fogadnia, ha a külföldi bíróság szülői jogot ad egy egynemű párnak

Megosztás itt:

Ez azt jelentené, hogy hazánknak is el kellene majd ismernie, ha egy másik állam bírósága szülői jogosultságot ad valakinek - akár egy egynemű párnak is. Az EP Jogi Bizottságának döntését még a plenáris ülésnek is meg kell erősítenie, a javaslat támogatottsága azonban elemzők szerint biztosított. Ezt követően azonban a tagállamoknak egyhangú döntést kell hozniuk a tervezetről.