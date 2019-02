A maffia tette zsebre a migránstábornak szánt pénzeket

TARLÓS ISTVÁN: MEGSZÛNHET A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT MAGYAR NEMZET. FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL: FOLYTATÓDIK A BUDAPESTI KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSE. ÁSZ: A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD VISSZAKAPJA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST, HA MEGFELELÕ MÓDON IGAZOLJA GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYES KERETEIT. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER: SZÉKESFEHÉRVÁR A MAGYAR KATONÁK FÕVÁROSA LESZ; A HONVÉDSÉG SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ODAKÖLTÖZIK. GULYÁS GERGELY: ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VASÁRNAPI ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN ISMERTETI A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVET. ORBÁN VIKTOR A TÖBBI KÖZT AZ ÁLLAMI INFRASTRUKTÚRA-BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS A FALUSI CSOK FELTURBÓZÁSÁRÓL BESZÉL ÉVÉRTÉKELÕJÉN FIGYELÕ. TÜTTÕ KATA, HARANGOZÓ GÁBOR ÉS GURMAI ZITA KERÜLHET AZ MSZP EP-LISTÁJÁRA SZANYI TIBOR ÉS UJHELYI ISTVÁN MELLETT MAGYAR NEMZET. GULYÁS GERGELY: TIMMERMANS A SZEMÉLYRE SZABOTT JOGALKOTÁS ELÕNYÉT ÉLVEZI. NAGY BÁLINT KESZTHELYI ALPOLGÁRMESTER LEVÉLBEN AJÁNLOTTA FEL A HELYSZÍNT A RED BULL AIR RACE SZERVEZÕINEK. RÉTVÁRI BENCE: NEM CSÖKKEN A NYUGDÍJAK ÉRTÉKE, AMÍG POLGÁRI KORMÁNY VAN MAGYARORSZÁGON. JÖVÕRE MÁR KÖTELEZÕ LESZ A NYELVVIZSGA A FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELIHEZ MAGYAR NEMZET. 3 FORINTTAL NÕTT A BENZIN ÉS 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. KSH: HATMILLIÁRD EURÓ FELETT MARADT A KÜLKERESKEDELMI MÉRLEGTÖBBLET 2018-BAN. VARGA MIHÁLY: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE JANUÁRBAN 244 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTEL ZÁRT M1. ÖTEZER ÚJ ÉPÍTÕIPARI CÉGET ALAPÍTOTTAK TAVALY NÉPSZAVA. NEM VÁRHATÓ ÁRVÍZ A NAGYOBB MAGYARORSZÁGI FOLYÓKON MAGYAR HÍRLAP. MINDEN NAGY DÖNTÉSSEL MEG KELL VÁRNI AZ EP-VÁLASZTÁST - MONDTA ORBÁN VIKTOR A V4-EK ÉS NÉMETORSZÁG POZSONYI KORMÁNYFÕI TALÁLKOZÓJÁN. KÖZÖS PROGRAMOT INDÍTANAK A V4-EK NÉMETORSZÁGGAL A MIGRÁCIÓ MEGFÉKEZÉSÉRE MAROKKÓBAN JELENTETTE BE A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ. KEMÉNY KÉRDÉSEKRÕL IS TÁRGYAL MAJD ORBÁN VIKTOR MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL HÉTFÕI TALÁLKOZÓJUKON MONDTA A KORMÁNYFÕ POZSONYBAN. A KÜLSÕ HATÁROK VÉDELME HATÁROZZA MEG EURÓPA BIZTONSÁGÁT MONDTA PINTÉR SÁNDOR BELÜGYMINISZTER BUKARESTBEN. SVÉDORSZÁG TOVÁBBI HÁROM HÓNAPPAL, MÁJUS 11-IG MEGHOSSZABBÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉSEKET AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK KISZÛRÉSÉRE. FRANCIAORSZÁG HAZAHÍVJA RÓMAI NAGYKÖVETÉT AZ OLASZ VEZETÕK SOROZATOS „RÁGALMAZÓ KIJELENTÉSEI” MIATT KÖZÖLTE A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER TALÁLKOZÓT JAVASOL A FRANCIA ÉS AZ OLASZ VEZETÉS KÖZÖTT. MEGKEZDTÉK A GENOVAI HÍD ÚJJÁÉPÍTÉSÉT, A MUNKÁLATOKAT VÁRHATÓAN JÖVÕ ÉV ELEJÉN FEJEZIK BE. A TERVEK SZERINT AZ AMERIKAI HADSEREG ÁPRILIS VÉGIG KIVONUL SZÍRIÁBÓL THE WALL STREET JOURNAL. A VENEZUELAI HADSEREG CSÜTÖRTÖKÖN BARIKÁDOT EMELT A KOLUMBIAI HATÁRNÁL EGY HÍDON, HOGY NE JUTHASSON BE NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS SEGÉLY AZ ORSZÁGBA. AZ ÖNMAGÁT VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓ FERENC PÁPA SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A VENEZUELAI VÁLSÁG RENDEZÉSÉBEN. TÛZ ÜTÖTT KI A RIÓI FLAMENGO FUTBALLKLUB EDZÕKÖZPONTJÁBAN, LEGKEVESEBB TÍZEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. TÜDÕGYULLADÁSA VAN JAIR BOLSONARO BRAZIL ELNÖKNEK - JELENTETTE BE A SAO PAULÓ-I ALBERT EINSTEIN KÓRHÁZ. EGRI TÖRVÉNYSZÉK: HAT ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNT KAPOTT KÉT "UNOKÁZÓS CSALÓ" EGERBEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN. BRFK: TÖBBSZÖRÖSEN KÖRÖZÖTT FÉRFIT FOGTAK EL A FÕVÁROSBAN. NÉGY KÁBÍTÓSZER-ÜLTETVÉNYT SZÁMOLT FEL A RENDÕRSÉG CSONGRÁD MEGYÉBEN POLICE.HU. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ IZSÁK ÉS SZABADSZÁLLÁS KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFIT VESZPRÉMBEN, AKI A GYANÚ SZERINT EGY HELYI GYORSÉTTEREM FELROBBANTÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT.