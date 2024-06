A maffia elleni módszerekkel szeretné hatékonyabban elérni az embercsempészeket az olasz belügyminiszter + videó

Olaszországba idén eddig 24500-an léptek be illegálisan. Ez fele a tavalyinak, de még így is túl sok az olasz kormány szerint. A kabinet célja teljesen lenullázni az illegális bevándorlást, és csak azokat beengedni, akikre az olasz gazdaságnak munkaerőként szüksége van. A római kormány eközben az illegális migráció legfőbb kibocsátó országainak számító afrikai államokba történő beruházásokkal, gazdaságösztönző programokkal bírná maradásra a most Európába vágyókat.

A HírTV által megkérdezett baloldali képviselő szerint azonban mindenkit be kell engedni Európába. Ráadásul szerinte ahogyan a maffia is fejlődik és változik, úgy egyre kevésbé hatékonyak a régi módszerek.

„Ahogyan az olasz mediterrán térség Európa határa is, éppúgy határa Európának a Magyarországgal határos balkáni útvonal is. Nem gondolhatjuk, hogy a világ összes menekültje vendégszeretetre lelhet Európában... Ha Európa meg akarja védeni az identitását akkor meg kell védenie a határait is”

