A Liga szerint cenzúra, hogy a római városvezetés leszedette az illegális lakásfoglalók elleni plakátokat + videó

A szélsőbaloldali Ilaria Salist ábrázoló óriásplakát-kampányt indított a kormánypárti Liga Olaszországban. Salis 2023-ban Budapesten részt vett az ún. antifa támadásokban, amelyekben összesen kilenc embert bántalmaztak súlyosan. A Matteo Salvini vezette Liga a lakásfoglalás problémájára kívánja felhívni a figyelmet Salis plakátjaival. A szélsőbaloldali aktivista szerint ugyanis nem bűncselekmény a lakásfoglalás, és ő maga is illegálisan lakott egy milánói lakásban.
A brit embereknek küzdeniük kell a jövőjükért, vagy nem lesz jövőjük - erre figyelmeztetett Elon Musk. A milliárdos üzletember mellett számos politikus és konzervatív aktivista is felszólalt a londoni demonstráción, amelyet az illegális migráció ellen szerveztek.
Ijesztő hírek. Ha repülési tilalmi övezetet hoznak létre Ukrajna területe felett, az a NATO és Oroszország közötti háború kezdetét jelenti – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke a Telegram csatornán.