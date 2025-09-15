A Liga szerint cenzúra, hogy a római városvezetés leszedette az illegális lakásfoglalók elleni plakátokat + videó

Óriási tömeg tüntetett Londonban az illegális bevándorlás és a baloldali kormány ellen + videó

A brit embereknek küzdeniük kell a jövőjükért, vagy nem lesz jövőjük - erre figyelmeztetett Elon Musk. A milliárdos üzletember mellett számos politikus és konzervatív aktivista is felszólalt a londoni demonstráción, amelyet az illegális migráció ellen szerveztek.