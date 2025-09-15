Keresés

Külföld

A Liga szerint cenzúra, hogy a római városvezetés leszedette az illegális lakásfoglalók elleni plakátokat + videó

2025. szeptember 15., hétfő 12:42
LIGA

A szélsőbaloldali Ilaria Salist ábrázoló óriásplakát-kampányt indított a kormánypárti Liga Olaszországban. Salis 2023-ban Budapesten részt vett az ún. antifa támadásokban, amelyekben összesen kilenc embert bántalmaztak súlyosan. A Matteo Salvini vezette Liga a lakásfoglalás problémájára kívánja felhívni a figyelmet Salis plakátjaival. A szélsőbaloldali aktivista szerint ugyanis nem bűncselekmény a lakásfoglalás, és ő maga is illegálisan lakott egy milánói lakásban.

  • A Liga szerint cenzúra, hogy a római városvezetés leszedette az illegális lakásfoglalók elleni plakátokat + videó

