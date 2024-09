A Liga képviselői az orosz-ukrán konfliktus diplomáciai lezárását képviselik + videó

Megosztás itt:

Az ukrán - orosz háborúval kapcsolatban egységes az olasz jobbközép kormány álláspontja - hangoztatta a napokban több alkalommal Giorgia Meloni. A Liga képviselői azonban erőteljesebben képviselik a konfliktus diplomáciai lezárására irányuló kezdeményezéseket.

Lorenzo Fontana a római parlament képviselőházának elnöke az Il Corriere della Sera napilapnak adott interjúban arról beszél, hogy a szeptember 5-7-e között Veronában soron következő G7 országok alsóházi elnökei között zajló találkozón az ukrán - orosz konfliktus diplomáciai lezárásának lehetőségeiről és a keresztényüldözés drámájáról is beszélni kell. "A parlamenti demokrácia értékes eszköz, melyet használni kell a béke, valamint egy igazságosabb és biztonságosabb világ építése érdekében. Szívem legnagyobb vágya, hogy végre közös lépések szülessenek a béke irányába" - mondta Lorenzo Fontana. Azt is hozzátette veronai találkozón jelen lesznek Giorgia Meloni miniszterelnök és Sergio Mattarella államfő is.

A parlamentek a demokratikus párbeszéd központjai, a diplomáciának óriási szerepe lehet a béketörekvésekben. A veronai találkozón elhangzik az ukrán parlament elnökének felszólalása is. A központi téma tehát a béke megvalósítása - számolt be az olasz lapnak Fontana. Hozzáfűzte, abban bízik, hogy a feledésbe merülő üldözött keresztények drámájáról is szó esik a találkozón. A Liga képviselői egyébként gyakran hivatkoznak Ferenc pápa felhívására is, aki a kezdetektől az ukrán orosz konfliktus diplomáciai lezárását sürgeti. A napokban pedig Antonio Tajani külügyminiszter is leszögezte Kijev nem vethet be olasz fegyvereket orosz területeken.