2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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A líbiai parti őrség 299 migránst mentett ki a Földközi-tengerből

Hír TV

2017. november 1., szerda 09:34, frissítve: szerda 10:31

Gumicsónakokon próbáltak Európába jutni.

A csoportot még líbiai felségvízen elfogták, és visszavitték az afrikai országba, ahol a próbálkozásért egy hónap börtön jár. Ilyenkor a gyerekek, sőt a csecsemők is börtönbe kerülnek a szüleikkel együtt.

migráció

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