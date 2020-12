A liberális mainstream ismét össztűz alá vette a magyarokat és a lengyeleket

5047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 276 247 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 162 idős, krónikus beteg. A gyógyultak száma megközelíti a 80 ezer főt. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára a mai nappal a kormány felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját. A zsúfoltság elkerülését és a megfelelő távolságtartást segíti az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztése - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője a közmédiának. December 11-től további egy hónapig ingyenes a parkolás a közterületeken, valamint az internet a digitális oktatásban részt vevőknek. Az emberéletek megvédése mellett kiemelt célunk a családok támogatása is - közölte a kormány közösségimédia-oldala. A közösségi oldalára feltöltött videójában Novák Katalin elmondta, hogy 2021. január 1-jén indul Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programja. A gyedben részesülő szülők is jogosultak az otthonfelújítási támogatás igénybevételére. Az unió érdekében léptünk fel a lengyelekkel vállvetve, az érvényben lévő szerződésekhez ragaszkodva - hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A magyarok és a lengyelek annak a politikai szándéknak tettek eleget Brüsszelben, amellyel őket a saját hazájukban megbízták - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs közölte: azt az elképzelést támogattuk, amely sikeressé tette az EU-t az elmúlt évtizedekben, ez pedig a tagállamok demokratikus és szabad együttműködése, nem pedig egy központosított, Brüsszelből irányított szuperhatalom. Főpolgármesterhez méltatlan Karácsony Gergely viselkedése a BKV botrányos buszbeszerzési pályázata kapcsán - jelentette ki Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának kormánypárti tagja. A CR-Facilities a BKV busztenderét elbukó cég tulajdonában levő autóbuszról készült fényképet használt fel referenciaként - erősítette meg Informátor című műsorunknak a vesztes vállalat ügyvezetője. A CR-Facilities Zrt. közleményében kifejtette, hogy a BKV által hat használt autóbusz bérlésére kiírt pályázat beadásakor jóhiszeműen és kellő gondossággal jártak el, mindenben eleget téve a kiíró követelményeinek. Hollik István azt mondta, hogy Dobrev Klára „Magyarországot lejárató kampányát” Brüsszelből pénzelik, hirdetéseit a bevándorláspárti erők finanszírozzák. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc és felesége nem először köt szövetséget „a Soros-hálózattal” a hatalom megszerzéséért, és támad vele együtt saját hazájára. Az adóstop ellenére több baloldali kerületvezető is inkább a sarcolás mellett döntött - derült ki a Budapesti Srácok című műsorunkból. Legény Zsolt, ex-MSZP-s képviselő elmondása szerint nem az övé a csempészáru, nem követett el szándékosan bűncselekményt, és csak a határátlépésnél tűnt fel neki, hogy valami nincs rendben. Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője úgy látja, hogy jövőre már érezni lehet az európai egészségügyi unió előnyeit. Szabadai Viktor, az LMP ügyvivője a mai napon levélben kérdezte meg az V. kerület polgármesterét, hogy a kerület tervezi-e felmondani a korrupcióval és hivatali visszaéléssel gyanúsított Nagy János által tulajdonolt céggel kötött szerződést. Turisztikai-vendéglátó szervezetek elégedettek a jövő év februárjáig meghosszabbított bértámogatással. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az MTI-nek azt mondta: a támogatás lehetőséget ad arra, hogy megtartsák a megmaradt dolgozóikat a turizmus újraindulásáig. Izer Norbert: éjfélig igényelhető még az adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban novemberre. Elkészült a hat megyét magába foglaló, Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tervezési stratégiája - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter, a zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa Nyíregyházán. Matteo Salvini bejelentette, hogy tárgyalni akar Giuseppe Conte miniszterelnökkel a kormányzás jövőjéről. Salvini azt nyilatkozta, hogy felelőséget vállal minden döntéséért, amelyet az illegális bevándorlás megállítása érdekében hozott. „Megvédtem a hazámat, és az én belügyminiszterségem alatt nem vesztek emberek a tengerbe” - jelentette ki Salvini. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 71 millió fölé emelkedett a világban, a halálos áldozatoké több, mint másfél millió, a gyógyultaké pedig 45 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem ma reggeli adatai szerint. Újabb 30 napra meghosszabbították Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, így érvényben maradnak a kijárási és gyülekezési korlátozások, vagyis szilveszter éjszakára sem oldották fel a 23 órától 5 óráig tartó kijárási tilalmat. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt napokhoz hasonlóan szombatra is csaknem 13 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust. Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól. Marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat 12 főben maximálták. Nem csökken a napi új regisztrált fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 milliós térségben szombatra 9606 fertőzöttet azonosítottak. Törökországban egy nap alatt több mint 32 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Németországban járványügyi szakemberek és a kormány is arról beszél napok óta, hogy a novemberben bevezetett szigorítások után újabbakat kell életbe léptetni. Nem lesz szükség a válság következményeinek elhárítására elfogadott konjunktúraprogram kibővítésére Peter Altmaier német szövetségi gazdasági miniszter szerint. Svájcban sokkal rosszabb helyzet, mint az első hullám idején és arányaiban kétszer annyi a napi fertőzöttek száma, mint Németországban. A párizsi Eiffel-torony zárva marad. Határozatlan időre elhalasztották az újranyitását, pedig eredetileg azt tervezték, hogy az általános karantén feloldásának másnapján, december 16-án már fogadott volna látogatókat a francia főváros jelképe. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal pénteken engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok további százmillió dózis koronavírus elleni vakcinát vásárol a Moderna gyógyszeripari cégtől. Ezt a vállalat jelentette be pénteken. Az amerikai szenátus lehengerlő többséggel elfogadta az éves védelmi költségvetést pénteken, dacára annak, hogy Donald Trump amerikai elnök vétóval fenyegetett. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken elutasította Texas állam keresetét, amellyel Joe Biden demokrata párti jelölt győzelmét akarta érvényteleníteni a november 3-i elnökválasztáson négy tagállamban. Több kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy Tatánál történt baleset miatt - közölte az Útinform szombat reggel. Kigyulladt egy melléképület a Bács-Kiskun megyei Nyárlőrinc külterületén, a tűzben egy ember meghalt – közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel. Autó hajtott a Black Lives Matter nevű mozgalom tüntetői közé Manhattenben péntek délután, többen megsérültek - közölte a New York-i rendőrség szóvivője. Milák Kristóf 51.07 másodperces idővel nyert 100 méter pillangón az úszók kaposvári olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának szombati zárónapján. Férfi vízilabda ob I: KSI SE-Szolnoki Dózsa 05:15 David Alaba, a Bajnokok Ligájában címvédő Bayern München 75-szörös osztrák válogatott hátvédje várhatóan a Real Madridnál folytatja futballkarrierjét a Marca spanyol sportnapilap értesülése szerint. Labdarúgó NB I: Újpest FC - Puskás Akadémia FC 1:2 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Sopron Basket 53:104 Balázs Krisztián bronzérmet szerzett egyéni összetettben a törökországi Mersinben zajló férfi torna Európa-bajnokság juniorversenyében.