A levegőben hibásodott meg egy utasokkal teli Boeing

A tájékoztatás szerint a Boeing 757-es típusú utasszállító fedélzetén 273 utas 8 fős személyzet volt a szombat esti incidens idején. A műszerek meghibásodást jeleztek az egyik hajtóműben, ami miatt a gépnek le kellett szállnia a Korfutól nagyjából 200 kilométerre északnyugatra található Brindisiben.

A repülőgép Brindisiben műszaki átvizsgáláson esik át. Az utasokért cseregépet küldtek, amely vasárnap reggel megérkezett Düsseldorfba.

A légitársaság szerint Brindisiben nem tudtak elegendő szállodai szobát biztosítania az utasoknak, akik közül többeknek így a repülőtéren kellett tölteniük az éjszakát.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)