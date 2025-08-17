Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Riasztás 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A levegőben hibásodott meg egy utasokkal teli Boeing

2025. augusztus 17., vasárnap 16:44 | MTI
Boeing kényszerleszállás meghibásodás

A dél-olaszországi Brindisiben volt kénytelen leszállni a Condor légitársaság Korfuról Düsseldorfba tartó járata a hajtómű műszaki meghibásodása miatt - közölte vasárnap a német légitársaság.

  • A levegőben hibásodott meg egy utasokkal teli Boeing

A tájékoztatás szerint a Boeing 757-es típusú utasszállító fedélzetén 273 utas 8 fős személyzet volt a szombat esti incidens idején. A műszerek meghibásodást jeleztek az egyik hajtóműben, ami miatt a gépnek le kellett szállnia a Korfutól nagyjából 200 kilométerre északnyugatra található Brindisiben.

A repülőgép Brindisiben műszaki átvizsgáláson esik át. Az utasokért cseregépet küldtek, amely vasárnap reggel megérkezett Düsseldorfba.

A légitársaság szerint Brindisiben nem tudtak elegendő szállodai szobát biztosítania az utasoknak, akik közül többeknek így a repülőtéren kellett tölteniük az éjszakát.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Veszélyes ételek a konyhában? – Így kerüld el a botulizmust!

Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke

Michael Jackson fia kitálalt: ezért takarták le a fejüket gyerekkorukban

Demjén Ferenc sikeres műtéten van túl, kollégái üzentek neki

Kiadták az elsőfokú riasztást, brutális, mi közelít!

Bayer Zsolt: A mongoloknál is kezdődik!

Égen-földön keresik a verseny közben eltűnt futót

Újabb gyöngyszem érkezik a Lidl-be, ráadásul 1800 forintért 10 db-ot kapsz belőle!

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

További híreink

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Égen-földön keresik a verseny közben eltűnt futót
2
Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke + videó
3
Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!
4
A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról
5
Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával
6
Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó
7
Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után
8
A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó
9
Von der Leyen is elkíséri Zelenszkijt Washingtonba
10
Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Von der Leyen is elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Von der Leyen is elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Az Európai Bizottság elnöke is elkíséri Volodimir Zelenszkijt Washingtonba. Ursula von der Leyen közösségi oldalán jelentette be, hogy ma délután Brüsszelben fogadja az ukrán elnököt és közösen vesznek részt a "hajlandók koalíciójának" videokonferenciáján.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!