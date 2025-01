A lengyelek visszahozzák a briteket az Európai Unióba: a Brexit óta nem történt olyan, amire Tusk készül

Megosztás itt:

Varsó és London együtt fog működni a Balti-tenger és az Északi-tenger térségének biztonsága érdekében – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken Varsóban Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén. A kétoldalú megbeszélést követő sajtókonferencián Tusk közölte: az egyik napirendi pontként a tengerek biztonságának érdekében folytatott együttműködést vitatták meg.

Utalva a tenger térségében fekvő államok vezetőinek Mark Rutte NATO-főtitkárral kedden Helsinkiben megtartott tanácskozására, a lengyel kormányfő megerősítette, hogy a Balti Őrszem néven elindított új misszió keretében erősítik a Balti-tenger alatti infrastruktúra védelmét. „A tengeri biztonság terén együtt fogunk működni az Egyesült Királysággal is, nemcsak a Balti-tengeren, hanem az Északi-tengeren is” – nyilatkozta Tusk, hozzáfűzve, hogy London a modern technológiák, ezeken belül a mesterséges intelligencia felhasználásával segíti majd Oroszország úgynevezett árnyékflottájának nyomon követését.

Elmondta azt is, hogy az Európai Tanácsnál egy olyan informális EU-csúcstalálkozó megszervezését kezdeményezte, amelyen Nagy-Britannia uniós kiválása, a Brexit után először a brit miniszterelnök is részt venne. Remélem, hogy jelképes új nyitásról lesz szó az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti együttműködésben” – zárta gondolatait Tusk.

Gyümölcsöző lengyel-brit partnerség

Keir Starmer kiemelte, hogy a lengyel-brit kapcsolatokban a védelemre és a biztonságra kell koncentrálni. Örömét fejezte ki, hogy a két fél egy új védelmi megállapodás tervezetén dolgozik. Elmondta, hogy az Egyesült Királyság az utóbbi három év során 8 milliárd font (4 ezer milliárd forint) értékű fegyveripari szerződéseket kötött Lengyelországgal, és további ilyen típusú új beruházásokat is terveznek. Az orosz-ukrán háború kapcsán hangsúlyozta, hogy Varsó és London együtt fog működni a szövetségesekkel, hogy Ukrajna lehetőleg erős pozícióba kerüljön, képes legyen a védelemre és a jövőben Oroszország elrettentésére.

Starmer azt is elmondta, hogy a két ország hasonló módon tekint a gazdasági kapcsolatokra és a kölcsönös kereskedelem növelésére is, amiből az utóbbi volumene 30 milliárd fontot (15 ezer milliárd forint) tesz ki. Beszámolt arról is, hogy pénteken ellátogatott az auschwitzi náci német haláltábor helyén létesített emlékmúzeumba. „Már nyolcvan éve őrzik annak emlékezetét, amit a lágerben zsidók, lengyelek és más nemzetek elszenvedtek. Nem felejtem el a rám nehezedő felelősséget, hogy ezt az emlékezetet továbbadjam a következő nemzedékeknek” – jelentette ki. A brit miniszterelnököt pénteken Andrzej Duda lengyel elnök is fogadta, vele egyebek mellett a kétoldalú hadiipari együttműködést vitatták meg.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Aleksander Kalka / AFP