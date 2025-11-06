A lengyelek szorgalmazzák az amerikai energiahordozókra való átállást

Megosztás itt:

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nak, hogy amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve vizsgálják "az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében".

Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.

A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock