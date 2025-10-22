Megosztás itt:

"Kész elmebaj!" – így reagált Orbán Viktor arra, hogy a lengyel külügyminiszter nyíltan arról beszélt, reméli, az ukránoknak sikerül tönkretenniük a Barátság kőolajvezetéket. írta meg a Magyar Nemzet. A miniszterelnök szerint a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormányt, amely ezzel a magyar családok pénztárcáját támadja.

A háborús őrület új szintje: amikor egy szövetséges a mi kárunkra drukkol

A brüsszeli háborús politika elérte a totális őrület szintjét. Radoslaw Sikorski, a háborús felbujtóként ismert lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon tette egyértelművé, mit gondol szövetségeséről, Magyarországról. Arról értekezett, hogy reméli, az ukránoknak "végre sikerül tönkretenniük" a Barátság kőolajvezetéket. Vagyis a lengyel kormány annak örülne, ha Magyarország energiaellátása összeomlana, és a magyar családok fűtés és üzemanyag nélkül maradnának.

Orbán Viktor válasza: "kész elmebaj!"

Orbán Viktor miniszterelnök nem hagyta szó nélkül a döbbenetes kirohanást. A kormányfő szerint a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét, amely "sutba akarja dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot". A miniszterelnök emlékeztetett: "Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt." Ez a támadás nemcsak az ezeréves barátság elárulása, hanem egy közvetlen támadás a magyar családok pénztárcája ellen.

A magyar álláspont: béke és józan ész az őrület helyett

Míg a brüsszeli elit és a lengyel kormány a háború eszkalációjában és Európa gazdasági tönkretételében érdekelt, a magyar kormány továbbra is a józan ész talaján áll. Ahogy azt a józanul gondolkodó olvasóink is látják, a magyar álláspont a béke és a stabilitás megőrzése. Orbán Viktor hangsúlyozta: "Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!" Ez a magyar modell: nem a háborús pszichózist, hanem a nemzeti érdeket és a józan észt képviselni, még akkor is, ha ezzel egyedül maradunk a brüsszeli háborús kórusban.

Forrás: Magyar Nemzet