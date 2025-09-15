Keresés

A lengyel elnök nem támogatja az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodást

2025. szeptember 15., hétfő 09:03 | Világgazdaság
Lengyelország EU Mercosur von der Leyen Nawrocki

Nem értek egyet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg – jelentette ki a megállapodás tervének hírére Nawrocki.

  • A lengyel elnök nem támogatja az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodást

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Szeptember 14-én, vasárnap Nawrocki részt vett az elnöki aratóünnepségen. Nawrocki itt azt mondta, hogy miközben az elmúlt hónapokban megfigyelte a lengyel gazdák életét, „néha az volt a benyomása, hogy olyan, mint Egyiptom hét csapása”.

„Egyrészt problémák vannak azzal kapcsolatban, ami sajnos a nyugat-európai partnereinktől érkezik. Másrészt tisztességtelen verseny folyik keletről” – mondta.

Beszédében Navrosky kitért az EU agrárpolitikájára. Ezzel összefüggésben beszélt egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról az Európai Unió és a Mercosur unió dél-amerikai országai között.

Együttműködésre valóban van szükségünk azokkal a dél-amerikai országokkal, amelyek annyira közel állnak az értékeinkhez, ugyanakkor, ha azt hallom, hogy alá kell írnunk egy megállapodást az Európai Unió és a MERCOSUR-országok között, azt mondom, hogy „nem”, nem értek egyet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg.

Megjegyezte, hogy ezt a kérdést különösen Olaszország elnökével és miniszterelnökével, valamint a balti országok vezetőivel tekintette át. 

„És hamarosan tájékoztatni fogom Franciaország elnökét, hogy Lengyelország elnöke nem ért egyet az Európai Unió és a MERCOSUR-országok közötti megállapodás aláírásával, és megoldást kérek erre a helyzetre” – tette hozzá Navrosky.

A közelmúltban a média arról számolt be, hogy az Európai Bizottság jóváhagyásra benyújtotta az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodást , abban a reményben, hogy garanciák ígéretével meggyőzi a megállapodás fő kritikusait – Franciaországot, Lengyelországot és az európai gazdákat.

Májusban több tucat traktor haladt végig a lengyelországi Szczecin utcáin a nyugat-pomerániai vajdaság gazdálkodóinak tiltakozása részeként. 

Ezzel egy időben több francia gazdaszervezet is lezárta a Párizs környéki utakat , követelve az iparágukra nehezedő szabályozási nyomás enyhítését.

Fotó: AFP

