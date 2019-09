A lengyel ellenzék a szejm volt női elnökét nevezte meg miniszterelnök-jelöltjeként

Sokan úgy gondolják, hogy a béke és a biztonság megőrzése katonai feladat, ez azonban össztársadalmi kötelesség - jelentette ki a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: Közép-Európa térségének és állampolgárainak biztonságáról az itt élőknek kell gondoskodniuk. A Fidesz-KDNP határozott álláspontja, hogy a terroristák előtt nem megnyitni kell a határt, hanem lezárni - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője. Nem a bevándorlás, hanem a családok támogatása jelenthet megoldást a demográfiai problémákra - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Novák Katalin közölte: a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása és a jelzáloghitel elengedése is nagyon népszerű. Gyopáros Alpár kormánybiztos közölte: 4000 milliárd forintot költ a kormány településfejlesztésre a Modern Városok Program keretében. Rákosmente fejlesztésének továbbvitelét ígéri Horváth Tamás, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Bemutatta önkormányzati választási programját a Jobbik - szolidáris nemzeti jövőképként jellemezte programját Sneider Tamás pártelnök. Fidesz: A Jobbik az önkormányzatokban is összeborult Gyurcsányékkal, a szocialistákkal, és az új SZDSZ-hez is adja arcát. Az egykori nemzeti radikálisok most a bevándorláspártiak kedvenc szavait mondják fel, „szolidáris nemzetet” emlegetnek, ahonnan már csak egy lépés a migránsok befogadása - közölte a Fidesz. Századvég Alapítvány felmérés: A budapesti választók többsége Tarlós Istvánt pozitívan ítéli meg, az önkormányzati választás ellenzéki jelöltjeiről kedvezőtlenül vélekednek, mert azok Budapest helyett továbbra is egymás legyőzésével foglalkoznak. Minden eddiginél több támogatást kaptak idén a családok az iskolakezdéshez - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Maruzsa Zoltán közölte: idén az 1-9. évfolyamon valamennyi tanuló ingyenes tankönyveket kapott, jövőre pedig a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Nagyobb az érdeklődés a reáltudományok és manuális szakmák iránt, ami azt jelenti, hogy a gazdaság igényei és a diákok törekvései találkoznak - közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy vélekedett, egy jó szakma felér egy diplomával, és biztonságos anyagi egzisztenciát biztosít. A kormány 2010-hez képest 76 százalékkal több forrást biztosít a háziorvosok és a házi gyermekorvosok támogatására - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence. A pénzpiacokon változatlanul kihívást jelent a jelzáloghitelek kamatkockázata a Magyar Nemzeti Bank friss Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentése szerint. Új beruházásával 100 munkahelyet hozott létre tatabányai gumiabroncs gyárában a japán Bridgestone, amellyel az autóiparnak teremtett további beszállítói kapacitást - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a létesítmény átadásán. Befejeződött a Felső-tiszai hulladék-mentesítési projekt - a beruházást Áder János köztársasági elnök és Pintér Sándor belügyminiszter adta át Vásárosnaményban. 21 darab emeletes motorvonat gyártásáról írt alá szerződést Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója és Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Az orvosegyetemek közötti együttműködésről, orvosi továbbképzésről és a népegészségügyi területet érintően írt alá megállapodást Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere és Zlatibor Loncar szerb egészségügyi miniszter Budapesten. Kétnapos stratégiai konferenciát tartottak a szlovéniai Bledben az EU-s tagállamok külügyminiszterei. Brüsszel az elmúlt években bevándorlást ösztönző politikát folytatott azzal, hogy milliók számára adott gyakorlatilag meghívást Európába migrációs politikájával, és teljes mértékben kiszolgáltatta a kontinenst - mondta Szijjártó Péter Bledben. A migráció európai szintű kezelését és az eddigi szigorú olaszországi migrációs politika módosítását tartalmazza a közös kormányra készülő Öt Csillag Mozgalom és a balközép Demokrata Párt programtervezete. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint elképzelhetetlen a brit EU-tagság október 31-én esedékes megszűnésének további halasztása. Új barátsági és stratégiai partnerségi szerződést írt alá Vlagyimir Putyin orosz és Haltamagijn Battulga mongol elnök Ulánbátorban. Az Egyesült Államok és az afgán tálib mozgalom ragaszkodik hozzá, hogy Oroszország valamilyen minőségben legyen jelen a közöttük megkötendő lehetséges megállapodások aláírásakor - közölte Igor Morgulov orosz külügyminiszter-helyettes. Pokolgépes merényletet követtek el Kabul külföldiek lakta negyedének közelében - 21-en vesztették életüket és 119-en sebesültek meg a támadásban. Irán két napon belül képes lesz 20 százalékosra dúsított uránt előállítani - közölte az iráni Atomenergia-ügynökség szóvivője. Az ukrán parlament eltörölte a képviselői mentelmi jogot. Kampányfinanszírozási szabályok megsértésének vádjával letartóztatták Guatemalában Sandra Torres volt elnökjelöltet. Megöltek egy kolumbiai polgármesterjelöltet - a kormány a gerillákat vádolja. Robbanás miatt összeomlott három lakóház a belgiumi Antwerpenben - többen megsérültek. Megölt nyolc diákot kettőt pedig megsebesített egy 40 éves férfi egy közép-kínai általános iskolában. Egy 14 éves fiú agyonlőtte öt családtagját az Egyesült Államok egyik déli tagállamában, Alabamában. Lezuhant egy munkaállvány egy adótoronyról a németországi Hessen tartományban - a balesetben három ember meghalt. Mentőbúvárok megtalálták a Dél-Kalifornia partjainál leégett kirándulóhajó 25 utasának holttestét, 9 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, és kutatnak utánuk - közölte Matthew Kroll, az amerikai parti őrség parancsnoka. Lezuhant az orosz légierő egy Szu-25B típusú kiképző repülőgépe a Sztavropoli területen - a két pilóta katapultált. Egymásnak ütközött két utasszállító a moszkvai Seremetyjevo nemzetközi repülőtéren - a kifutópályára tartó két gép szárnya egymásba akadt és megsérült. Kettes erősségűre csökkent a Dorian hurrikán, miközben a Bahamáktól lassan elmozdult Florida felé. Terrorizmus és emberiesség elleni bűntett miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Haszan F. ellen, aki a vádirat szerint az Iszlám Állam tagjaként több embert megölt 2015 májusában Homsban. Hamis 10 ezer és 20 ezer forintos bankjegyekkel bukott le két férfi - a Zalaegerszegi Járási Ügyészség vádat emelt ellenük. A szüret kezdetével a mustgázveszélyre, a szén-dioxid-érzékelők felszerelésének szükségességére figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Kardos Bence, Szabó Illés páros a 7., a Bereczki Richárd, Málits István kettős a 15. helyen végzett váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Asztalitenisz csapat Eb, férfiak: Románia - Magyarország 3:1 Férfi kézilabda SEHA Liga, alapszakasz: Meskov Breszt (fehérorosz) - Telekom Veszprém 27:28 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - MTK Budapest 36:22 Távozik a spanyol Fernando Fernández vezetőedző a labdarúgó OTP Bank Ligában öt fordulót követően sereghajtó DVTK-tól. Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász a korábbi terveivel ellentétben mégsem indul a péntektől vasárnapig tartó szombathelyi világkupaversenyen.