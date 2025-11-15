Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Tanösvény 07:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A lengyel államfő a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik

2025. november 15., szombat 06:16 | MTI
Szlovákia Lengyelország Csehország Magyarország V4-ek V4 országok Karol Nawrocki

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen.

  • A lengyel államfő a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik

A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól.

Elmondta: útjai során "a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik". "Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben" - jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket.

Aláhúzta: Lengyelország "büszke tagja" az Európai Uniónak (EU). "Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást" - fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog.

Bejelentette továbbá: elnökként nem írja alá "a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást", valamint "semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz".

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek "jók számára", hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe - húzta alá Nawrocki.

A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Válófélben az álompár? Áll a bál Kőgazdag Csabiéknál!

Rekordmennyiségű földgáz süvít a magyar hálózatban - de nem orosz

Temu-botrány: egy pesti nő megdöbbentő csomagot kapott

Wirtz idő előtt távozhat? Az apja így látja fia liverpooli helyzetét

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Szombati sportműsor: az U19-es futballválogatott Eb-selejtezőt, a DVSC női kézi BL-meccset játszik

Betonba öntik a nemzeti érdeket Triesztben – 2028-ra megnyílik a magyar kikötő

További híreink

Betonba öntik a nemzeti érdeket Triesztben – 2028-ra megnyílik a magyar kikötő

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
2
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
3
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
4
Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
5
Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó
6
Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet
7
Indul a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése + videó
8
Az átláthatóság apostola már a saját híveinek sem válaszol – Magyar Pétert elnyelte a projekt- + videó
9
Viperafészek Brüsszelben: Von der Leyen nem bünteti, hanem jutalmazza Zelenszkij korrupcióját
10
Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!